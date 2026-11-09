Tiny, ce minuscule Chihuahua mène les chèvres et rassemble même les chevaux de la ferme (vidéo)

Il a le gabarit d'un chien de salon et l'allure d'un compagnon de sac à main, et pourtant… Tiny, un minuscule Chihuahua, s'active à la ferme comme un chien de troupeau. Vaches, chèvres, poules ou lapins, aucune bête ne semble trop grosse ni trop petite pour lui, et ses vidéos publiées sur TikTok ont beaucoup fait parler. Comment un si petit bonhomme se fait-il suivre par des animaux qui le dépassent largement ?

On a tous en tête l'image d'un grand chien de berger filant à travers un pré pour regrouper les brebis. Tiny, lui, ne ressemble en rien à ce cliché : avec son corps minuscule, ses grandes oreilles dressées et ce petit tremblement qui paraît ne jamais le quitter, il a tout d'un chien de compagnie ordinaire. Il est pourtant connu sous le nom de Tiny the Cowdog, et c'est sous ce surnom que ses exploits sont partagés, non sans fierté, sur le compte TikTok @tiny_the_cowdog, repérés par Cheezburger.

Un poids plume à la tête de la ferme

Car derrière cette bouille de Chihuahua de poche se cache un vrai travailleur de terrain. Vaches, cochons, moutons : des animaux bien plus imposants que lui ne semblent pas l'intimider le moins du monde.

Dans l'une des vidéos, son maître a repéré des chèvres dans un pré et lui a demandé d'aller les reconduire jusqu'à leur enclos. Le petit chien s'est exécuté et a ramené les biquettes à bon port, apparemment sans la moindre difficulté.

Et cette séquence n'est pas isolée. Ses humains, des fermiers, filment ce petit berger à l'œuvre et mettent ses prouesses en ligne, visiblement ravis de montrer à quel point Tiny s'y prend comme un professionnel.

Des poules au cheval, tout le monde rentre au bercail

Et Tiny ne se limite pas aux chèvres. Là où certains chiens plus costauds se cantonnent au gros bétail, ce berger miniature s'occupe d'animaux de toutes tailles : les vaches et les ânes, bien sûr, mais également les poules et les lapins, qu'il rassemble à leur tour.

Certaines vidéos le montrent même aux trousses de chevaux bien plus gros que lui ! Face à ce minuscule poursuivant, l'un des équidés donne surtout l'impression d'être perplexe, comme s'il ne savait trop que faire d'une telle boule de poils...

Il faut dire que chaque race a été façonnée par l'homme pour une tâche précise : le Montagne des Pyrénées garde les troupeaux, le Teckel a été créé pour débusquer les petits animaux fouisseurs et le Border Collie pour mener le bétail. Tiny, lui, n'appartient à aucune de ces races de travail, et cela ne l'empêche pas de courir après les chèvres.

Une avalanche de Chihuahuas bergers dans les commentaires

Sous les vidéos, de nombreux internautes ont raconté que leur petit chien de compagnie menait lui aussi la ferme à la baguette, certains assurant même que leur Chihuahua s'en sortait mieux que leur Border Collie de pure race ! À en croire ces témoignages, Tiny serait donc loin d'être le seul de ces petits bergers improvisés à avoir pris les commandes au milieu des bêtes !

Les réactions, elles, oscillent entre amusement et enthousiasme devant ce petit gabarit qui semble, aux yeux des internautes, vivre son rêve de grandeur ; l'une d'elles propose même d'en tirer un livre pour enfants sur la confiance en soi. Comme quoi, à la ferme aussi, ce n'est pas la taille qui fait le chef !

L’info Woopets - Comment bien répondre aux besoins de votre Chihuahua ?

Ne vous fiez pas à son petit gabarit ! Un Chihuahua comme Tiny peut déborder d'énergie et de curiosité. Pour l'aider à s'épanouir, quelques activités adaptées suffisent à faire son bonheur :

Des promenades régulières : pour explorer, renifler et se dépenser à son rythme ;

Des jeux de flair : cacher quelques friandises pour stimuler son odorat et son intelligence ;

Des petits apprentissages : lui enseigner des tours simples pour renforcer sa complicité avec vous ;

Des jouets adaptés : privilégier les jeux qui correspondent à sa taille et à ses capacités ;

Des moments de repos : respecter ses limites et lui laisser le temps de récupérer.

À retenir : petit ou grand, chaque chien a besoin de bouger, de réfléchir, de jouer et surtout de partager de bons moments avec son humain !