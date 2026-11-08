« Il est comme une peluche » : ce chien sourd de 14 ans rejoint une classe de 12 enfants

À 14 ans, Nino est sourd et n'a plus de dents, à l'exception d'une molaire au fond de la gueule. Lorsque Linda, sa maîtresse, est décédée, son amie Jamie White, fondatrice de l'école maternelle Play to Learn Preschool, l'a recueilli sans hésiter. Une fois l'été terminé, le vieux chien s'est pourtant retrouvé bien seul dans la maison... jusqu'à ce qu'une idée vienne changer son quotidien.

Les histoires de chiens seniors qui entament une seconde vie ne manquent pas, et celle de Nino, relayée par The Dodo, est pleine de charme. Ce toutou de 14 ans appartenait à Linda, une amie de Jamie White. À sa disparition, cette dernière n'a pas réfléchi longtemps avant de lui ouvrir sa porte. Durant les premiers mois, les enfants de Jamie, rentrés de l'université pour les vacances d'été, lui ont consacré beaucoup de temps et de caresses.

Un vieux chien en manque de compagnie

Puis les jeunes adultes ont repris le chemin de la fac, et Nino s'est retrouvé bien seul. Or, la salle de classe de Jamie se trouve juste en dessous, au rez-de-chaussée du domicile familial. Dès que l'enseignante partait retrouver ses élèves à l'étage inférieur, le chien manifestait son agitation. De quoi faire germer une idée dans sa tête... Et si elle l'emmenait avec elle les jours de classe ?

© Play to Learn Preschool

Avant toute chose, Jamie White a sondé les parents, sans rien cacher des particularités de son protégé.

« C'est le meilleur des chiens. Il est comme une peluche. Il est sourd. Pour ce que ça vaut, il n'a pas de dents. Il a une seule molaire au fond », a-t-elle expliqué aux familles.

Les parents ont donné leur feu vert, et Nino a fait son entrée dans la salle de classe. Le courant est tout de suite passé : le nouveau venu s'est fondu dans le groupe et semblait tout à fait à son aise au milieu des petits.

Avec 12 enfants de 3 et 4 ans qui le caressaient du matin au soir, tous les chiens n'auraient pas gardé leur sang-froid, a reconnu l'enseignante. Elle l'a pourtant décrit comme un chien d'un calme à toute épreuve, et pense que sa surdité et son âge y sont pour quelque chose.

© Play to Learn Preschool

Une classe apaisée par sa présence

Ce qui a le plus marqué Jamie, c'est la transformation de ses élèves. Les enfants lui paraissaient liés au chien de manière intuitive : lorsqu'ils devenaient trop turbulents, ils baissaient d'eux-mêmes le ton pour ne pas le déranger. « C'était tout simplement magnifique, car les élèves sont plus calmes quand il est là », raconte-t-elle. Elle les voit s'appliquer à prendre soin de lui et découvre une autre facette de ses petits élèves.

© Play to Learn Preschool

Aujourd'hui, ce chien senior descend en classe avec Jamie White chaque jour et fait partie intégrante de la petite communauté de l'école.

Posé bien tranquille, il se laisse lire des histoires et promener dans un chariot. Chaque matin, c'est lui qui attend les enfants à l'entrée : « Ils arrivent le matin, et il se tient à la porte et les salue un par un, en leur touchant le nez de sa petite truffe », confie l'enseignante.

© Play to Learn Preschool

Une pensée pour Linda

En voyant son compagnon à 4 pattes s'épanouir dans ce nouveau rôle, Jamie White ne peut s'empêcher de penser à Linda. Elle aurait aimé que son amie voie à quel point Nino va bien, entouré de tant d'affection. « J'aime à penser que Linda serait contente », glisse-t-elle, en imaginant que ce serait pour elle un rêve devenu réalité : voir reconnu le lien qui unit humains et animaux, et son Nino recevoir autant d'attention.

Une chose est sûre : malgré son grand âge et ses petites fragilités, ce toutou a encore beaucoup à offrir !