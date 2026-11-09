22 chiens dont 8 chiots ont besoin d’un foyer après leur sauvetage dans le lit d’une rivière

Le lundi 2 novembre 2026, 22 chiens, parmi lesquels 8 chiots, ont été sortis d'un campement installé dans le lit d'une rivière à Oxnard, en Californie, après des signalements d'animaux errants reçus par les services animaliers de la ville, rapportait NBC Los Angeles . Les équipes de Ventura County Animal Services et de l'association Dog Days Search & Rescue ont uni leurs forces pour mettre les animaux à l'abri, alors que le refuge qui les accueille manque déjà de place.

L'alerte était venue de l'Oxnard Animal Safety Unit (service municipal de protection et de contrôle des animaux), qui avait reçu des signalements faisant état de plus de 20 chiens en liberté près d'un campement, dans le secteur de Fifth Street, de Harbor Boulevard et du champ pétrolier de West Montalvo. Appelés en renfort, le service animalier du comté de Ventura (Ventura County Animal Servicesà et Dog Days Search & Rescue se sont chargés de rassembler les animaux et de les amener en toute sécurité jusqu'au refuge.

« Aujourd'hui, nous avons aidé le contrôle animalier d'Oxnard avec 22 chiens dans le lit de la rivière, là où se trouvait le campement », a expliqué l'agent D. Wassil, de Ventura County Animal Services, avant de préciser : « Nous y sommes allés, nous avons pu sécuriser tous les chiens et ils sont maintenant ici, au refuge. »

© Ventura County Animal Services / Facebook

Parmi ces 22 chiens, 8 sont des chiots et 14 des jeunes ou des adultes, tous croisés. Ils sont désormais confiés aux soins du service animalier du comté.

L'opération n'est toutefois pas tout à fait achevée. 2 autres chiens se trouvent encore dans le champ pétrolier, où Dog Days Search & Rescue poursuit ses efforts pour les capturer à leur tour.

Un refuge déjà rempli à 130 %

Cette arrivée en nombre tombe à un moment délicat, puisque les 2 sites de Ventura County Animal Services fonctionnent à environ 130 % de leur capacité, ce qui suscite des inquiétudes quant aux places disponibles pour les prochains animaux recueillis.

Les responsables du service espèrent donc que les habitants et les associations de la région se manifesteront pour aider à offrir un foyer à ces rescapés, chiots comme chiens adultes.

Avant d'être proposé à l'adoption, chaque chien sera stérilisé, vacciné, traité contre les puces et identifié par une puce électronique.