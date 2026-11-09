« Quel soulagement ! » : un homme retrouvé vivant en forêt après 2 jours, son chien à ses côtés

Parti cueillir des champignons le jeudi 5 novembre 2026 à Fossemagne, en Dordogne, un homme de 60 ans est resté sans donner de nouvelles pendant 2 jours. Le samedi 7 novembre, dans l'après-midi, il a été retrouvé vivant dans la forêt Barade, à 1,5 km de chez lui, avec à ses côtés son chien Fifi. Ce dernier, un croisé Jack Russell Terrier ne l'avait pas quitté. L'état de santé du rescapé, lui, restait à préciser.

Ce jeudi-là, dans la matinée, cet habitant de Fossemagne s'était rendu en forêt pour y ramasser des champignons et n'avait ensuite plus donné aucun signe de vie. Son histoire, suivie par ici.fr, a connu un dénouement heureux le samedi 7 novembre.

Forte mobilisation des secours dès le lendemain de la disparition

Dès le vendredi 6 novembre, des chiens de la gendarmerie ainsi qu'un hélicoptère avaient été engagés pour tenter de le localiser.

Le samedi après-midi, 9 chiens du Groupe Cynotechnique de Recherche et Sauvetage 24 (GCRES 24 - K9 SAR Team) étaient encore mobilisés sur le secteur pour tenter de le retrouver.

Resté près de lui, Fifi a aboyé

C'est finalement le propriétaire d'une parcelle de la forêt Barade qui l'a découvert, a indiqué Daniel Devaux, maire de la commune périgourdine. L'homme se trouvait à 1,5 km seulement de sa maison, allongé au pied d'un arbre, alors qu'un chemin passait à quelques mètres de là.

Fifi, son croisé Jack Russell Terrier, n'avait pas bougé de ses côtés durant tout ce temps. Lorsque le petit chien a entendu quelqu'un, il s'est mis à aboyer.

© Radio France - mairie Fossemagne

« Quel soulagement ! »

Les pompiers, accompagnés d'une équipe du SMUR venue de Périgueux, sont intervenus sans tarder. Couché à même le sol, le cueilleur de champignons aurait ainsi passé 2 nuits à l'extérieur, alors qu'il ne faisait que 1 à 2 °C.

« Quel soulagement ! », a réagi Daniel Devaux, joint par téléphone par ICI Périgord en milieu d'après-midi. Dans l'immédiat, personne ne savait encore ce qui était arrivé au sexagénaire ni comment il se portait au moment où les secours l'ont rejoint.

Pendant 2 nuits, le brave Fifi ne s'est pas éloigné de son humain. En restant auprès de lui et en aboyant, le petit quadrupède a joué un rôle déterminant dans ces retrouvailles.