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« Quel soulagement ! » : un homme retrouvé vivant en forêt après 2 jours, son chien à ses côtés


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Sauvetages
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Parti cueillir des champignons le jeudi 5 novembre 2026 à Fossemagne, en Dordogne, un homme de 60 ans est resté sans donner de nouvelles pendant 2 jours. Le samedi 7 novembre, dans l'après-midi, il a été retrouvé vivant dans la forêt Barade, à 1,5 km de chez lui, avec à ses côtés son chien Fifi. Ce dernier, un croisé Jack Russell Terrier ne l'avait pas quitté. L'état de santé du rescapé, lui, restait à préciser.

Illustration : "« Quel soulagement ! » : un homme retrouvé vivant en forêt après 2 jours, son chien à ses côtés"
© ici Périgord / Facebook

Ce jeudi-là, dans la matinée, cet habitant de Fossemagne s'était rendu en forêt pour y ramasser des champignons et n'avait ensuite plus donné aucun signe de vie. Son histoire, suivie par ici.fr, a connu un dénouement heureux le samedi 7 novembre.

Forte mobilisation des secours dès le lendemain de la disparition

Dès le vendredi 6 novembre, des chiens de la gendarmerie ainsi qu'un hélicoptère avaient été engagés pour tenter de le localiser.

Le samedi après-midi, 9 chiens du Groupe Cynotechnique de Recherche et Sauvetage 24 (GCRES 24 - K9 SAR Team) étaient encore mobilisés sur le secteur pour tenter de le retrouver.

Resté près de lui, Fifi a aboyé

C'est finalement le propriétaire d'une parcelle de la forêt Barade qui l'a découvert, a indiqué Daniel Devaux, maire de la commune périgourdine. L'homme se trouvait à 1,5 km seulement de sa maison, allongé au pied d'un arbre, alors qu'un chemin passait à quelques mètres de là.

Fifi, son croisé Jack Russell Terrier, n'avait pas bougé de ses côtés durant tout ce temps. Lorsque le petit chien a entendu quelqu'un, il s'est mis à aboyer.

Fifi, le Jack Russell qui a aboyé en entendant un promeneur (© Radio France - mairie Fossemagne)
© Radio France - mairie Fossemagne

« Quel soulagement ! »

Les pompiers, accompagnés d'une équipe du SMUR venue de Périgueux, sont intervenus sans tarder. Couché à même le sol, le cueilleur de champignons aurait ainsi passé 2 nuits à l'extérieur, alors qu'il ne faisait que 1 à 2 °C.

« Quel soulagement ! », a réagi Daniel Devaux, joint par téléphone par ICI Périgord en milieu d'après-midi. Dans l'immédiat, personne ne savait encore ce qui était arrivé au sexagénaire ni comment il se portait au moment où les secours l'ont rejoint.

Pendant 2 nuits, le brave Fifi ne s'est pas éloigné de son humain. En restant auprès de lui et en aboyant, le petit quadrupède a joué un rôle déterminant dans ces retrouvailles.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Depuis toujours, les chiens occupent une place particulière dans la vie de Kheireddine. Il a notamment grandi avec Ulysse, un Boxer, et partagé 12 années de complicité avec Kalash, une croisée Berger Allemand. Son amour pour les animaux est toujours aussi vif. Après une première orientation vers les métiers d'art, avec une formation en céramique, il a finalement trouvé sa voie dans la rédaction web, qu'il exerce depuis 18 ans. Sur Woopets, il prend un plaisir particulier à raconter les histoires touchantes qui illustrent les liens extraordinaires entre les animaux et les humains, et ces destins où ils se sauvent mutuellement.

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