2 chiens négligés et inséparables osent enfin réclamer une caresse à la femme qui revient chaque jour (vidéo)

Parmi les 17 chiens gravement négligés recueillis récemment par un refuge de Caroline du Sud aux États-Unis, 2 Chihuahuas très attachés l'un à l'autre restaient particulièrement effrayés, alors que leurs compagnons d'infortune commençaient à se détendre. Une femme de l'équipe, décidée à gagner leur confiance, est revenue vers eux chaque jour, comme le raconte Pet Helpful .

Just Passing Through est la branche refuge d'Animal Allies Spay & Neuter Clinic, une clinique de stérilisation installée à Spartanburg, en Caroline du Sud. Son équipe et ses bénévoles ont récemment ouvert leurs portes à 17 chiens gravement négligés, une arrivée vécue à la fois avec tristesse et reconnaissance.

Au fil des jours, chacun des rescapés a commencé à s'ouvrir, à mesure qu'il semblait comprendre qu'il était désormais en sécurité. 2 d'entre eux, pourtant, ne suivaient pas le mouvement : des Chihuahuas, très liés l'un à l'autre, restaiten particulièrement effrayés après l'épreuve qu'ils venaient de traverser.

© @justpassingthrough.2024 / TikTok

Des friandises et de la patience

Une femme du refuge s'est alors fixé un objectif : gagner la confiance de ces 2 toutous inséparables. Chaque jour, elle leur a consacré du temps et leur a offert des friandises spéciales.

La tâche s'est révélée ardue. Puis, un jour, les 2 boules de poils ont osé réclamer de l'affection, ce qu'elles n'avaient encore jamais fait. Assister à ce moment compte parmi les plus gratifiants qu'elle ait pu observer lors d'un sauvetage !

Les images ont fait réagir les internautes : l'un d'eux a mis en garde le refuge contre toute séparation du duo, un avis partagé par des milliers d'autres.

« Il ne faut surtout pas les séparer », écrit une utilisatrice du réseau social TikTok. « Veuillez les garder ensemble », renchérit une dénommée Kinetta. « C'est triste qu'ils n'aient jamais connu l'amour. J'espère qu'ils trouveront bientôt un foyer, ils le méritent. Ça m'a fait pleurer [...] », ajoute une autre personne émue.

Une adoption double ?

Les pensionnaires de Just Passing Through sont présentés sur une page AdoptAPet, qui est mise à jour quotidiennement. Les 2 Chihuahuas n'y figurent pas.

D'après Pet Helpful, le duo a été adopté. Les toutous ont été adoptés ensemble, sans qu'une date ni le moindre détail sur la famille ne soient précisés. Une issue que le média juge gagnante pour tout le monde, y compris pour ces 2 compagnons si attachés l'un à l'autre.

Quand l'attachement entre 2 chiens est bien réel les séparer risque de leur faire beaucoup de mal, comme plusieurs internautes l'ont souligné. Pour ces 2 rescapés, qui ont eu tant de mal à réclamer une caresse, continuer leur chemin côte à côte semble, à nos yeux, une belle façon de tourner la page !