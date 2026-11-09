Échappé de son chenil, ce chien des forces de l'ordre a mobilisé les habitants sous une consigne stricte

Le dimanche 1er novembre 2026, un chien servant dans les forces de l'ordre s'est échappé de son chenil d'Emporia, dans le comté de Lyon au Kansas, aux États-Unis. Après des recherches infructueuses dans le voisinage, le bureau du shérif a sollicité les habitants, dont les signalements ont permis de ramener le quadrupède auprès de son maître-chien.

Les faits se sont déroulés à 13 h locales, lorsque ce chien policier est parvenu à sortir de son chenil d'Emporia, au Kansas, rapportait KAKE. Les agents du bureau du shérif du comté de Lyon ont aussitôt fouillé les alentours, sans parvenir à le localiser.

« Ne pas s'approcher du chien, ne pas le poursuivre »

Sans nouvelle de l'animal, le bureau du shérif a alerté la population afin d'obtenir de l'aide pour retrouver ce chien de service en fugue. Dans son message, il a précisé que le Berger Allemand, dont le nom n'a pas été révélé avait été aperçu pour la dernière fois à l'angle de la 12th Avenue et de Rural Street, et a invité quiconque le croiserait à le signaler.

© Lyon County Sheriff’s Office

« Pour la sécurité du public, NE PAS S'APPROCHER DU CHIEN, NE PAS LE POURSUIVRE, NE PAS L'APPELER ET NE PAS TENTER DE LE CAPTURER », a écrit le bureau du shérif, qui a rappelé qu'un chien de police formé pour le service ne doit être manipulé que par du personnel habilité.

Les autorités ont donc demandé aux témoins de rester à bonne distance, de noter l'endroit où se trouvait le canidé ainsi que la direction qu'il prenait, puis de joindre le bureau du shérif. Les photos et vidéos ont été encouragées : chaque signalement pouvait, d'après les services du comté, contribuer à récupérer sans danger ce partenaire de travail jugé précieux.

Le chien policier est de retour auprès de son maître

L'appel s'est d'ailleurs conclu par des remerciements adressés aux habitants pour leur coopération :

« Chaque signalement pourrait aider à récupérer en toute sécurité ce précieux partenaire de travail. Nous remercions le public pour sa coopération et son aide pour ramener le chien sain et sauf. »

© Lyon County Sheriff’s Office

La démarche a porté ses fruits. Avec l'aide du public, le bureau du shérif du comté de Lyon a retrouvé son compagnon à 4 pattes, qui est aujourd'hui de retour auprès de son maître-chien.