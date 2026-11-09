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Échappé de son chenil, ce chien des forces de l'ordre a mobilisé les habitants sous une consigne stricte


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Faits Divers
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Le dimanche 1er novembre 2026, un chien servant dans les forces de l'ordre s'est échappé de son chenil d'Emporia, dans le comté de Lyon au Kansas, aux États-Unis. Après des recherches infructueuses dans le voisinage, le bureau du shérif a sollicité les habitants, dont les signalements ont permis de ramener le quadrupède auprès de son maître-chien.

Illustration : "Échappé de son chenil, ce chien des forces de l'ordre a mobilisé les habitants sous une consigne stricte"
© Lyon County Sheriff’s Office / Facebook

Les faits se sont déroulés à 13 h locales, lorsque ce chien policier est parvenu à sortir de son chenil d'Emporia, au Kansas, rapportait KAKE. Les agents du bureau du shérif du comté de Lyon ont aussitôt fouillé les alentours, sans parvenir à le localiser.

« Ne pas s'approcher du chien, ne pas le poursuivre »

Sans nouvelle de l'animal, le bureau du shérif a alerté la population afin d'obtenir de l'aide pour retrouver ce chien de service en fugue. Dans son message, il a précisé que le Berger Allemand, dont le nom n'a pas été révélé avait été aperçu pour la dernière fois à l'angle de la 12th Avenue et de Rural Street, et a invité quiconque le croiserait à le signaler.

Le chien de service assis devant un véhicule du shérif, gilet noir sur le dos
© Lyon County Sheriff’s Office

« Pour la sécurité du public, NE PAS S'APPROCHER DU CHIEN, NE PAS LE POURSUIVRE, NE PAS L'APPELER ET NE PAS TENTER DE LE CAPTURER », a écrit le bureau du shérif, qui a rappelé qu'un chien de police formé pour le service ne doit être manipulé que par du personnel habilité.

Les autorités ont donc demandé aux témoins de rester à bonne distance, de noter l'endroit où se trouvait le canidé ainsi que la direction qu'il prenait, puis de joindre le bureau du shérif. Les photos et vidéos ont été encouragées : chaque signalement pouvait, d'après les services du comté, contribuer à récupérer sans danger ce partenaire de travail jugé précieux.

Le chien policier est de retour auprès de son maître

L'appel s'est d'ailleurs conclu par des remerciements adressés aux habitants pour leur coopération :

« Chaque signalement pourrait aider à récupérer en toute sécurité ce précieux partenaire de travail. Nous remercions le public pour sa coopération et son aide pour ramener le chien sain et sauf. »

Le chien couché sur une moquette grise, la langue pendante
© Lyon County Sheriff’s Office

La démarche a porté ses fruits. Avec l'aide du public, le bureau du shérif du comté de Lyon a retrouvé son compagnon à 4 pattes, qui est aujourd'hui de retour auprès de son maître-chien.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Depuis toujours, les chiens occupent une place particulière dans la vie de Kheireddine. Il a notamment grandi avec Ulysse, un Boxer, et partagé 12 années de complicité avec Kalash, une croisée Berger Allemand. Son amour pour les animaux est toujours aussi vif. Après une première orientation vers les métiers d'art, avec une formation en céramique, il a finalement trouvé sa voie dans la rédaction web, qu'il exerce depuis 18 ans. Sur Woopets, il prend un plaisir particulier à raconter les histoires touchantes qui illustrent les liens extraordinaires entre les animaux et les humains, et ces destins où ils se sauvent mutuellement.

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