Ce Bouvier Bernois de 54 kg sillonne la ville à vélo pour faire sourire les passants (vidéo)

Que diriez-vous de croiser un Bouvier Bernois de 54 kg installé à l’avant d’un vélo cargo ? C’est le spectacle auquel assistent régulièrement les habitants de Seattle (États-Unis). Aux côtés de son maître James, Pickle parcourt les rues de la ville et attire les regards, les sourires et de nombreuses demandes de photos. Cette drôle d’habitude a en effet rapidement transformé le duo en attraction locale !

C'est à Seattle, dans le nord-ouest des États-Unis, que vit Pickle, une adorable femelle Bouvier Bernois qui attire tous les regards lors de ses balades à vélo avec son maître. Il faut dire que la chienne, confortablement installée dans un vélo cargo, ne laisse personne indifférent ! Une histoire réconfortante mise en lumière par le Seattle Refined.

Une chienne affectueuse qui adore les balades

Cela fait déjà plusieurs semaines que cette chienne d’environ 54 kg sillonne les rues à vélo avec son maître, James Taylor, et fait fondre les passants sur son passage. Adoptée lorsqu’elle était encore chiot, Pickle a conservé le caractère affectueux et joyeux qui fait le charme de la race des Bouviers Bernois. « Ce sont de vrais oursons tranquilles, tout simplement », assure son maître avec tendresse. « Je les adore. Je les trouve vraiment formidables. »

© @picklethebernesemountaindog / Instagram

Lorsque James a acheté un vélo cargo électrique pour ses déplacements, il ne savait pas encore si Pickle accepterait de monter à bord. Celle-ci a rapidement donné sa réponse : « Elle est assez âgée pour ne plus courir après les écureuils ou les lapins qu'on croise », explique James. « J'ai acheté le vélo sans vérifier si elle voulait bien y monter, je l'ai ramené à la maison, et la première chose qu'elle a faite, c'est de sauter dessus. »

Depuis, le duo parcourt la ville, Pickle confortablement installée à l’avant de son étonnant deux-roues.

© James Taylor

Un duo qui répand la bonne humeur dans toute la ville

Le plus souvent, on peut croiser James et Pickle sur les pistes cyclables, de Capitol Hill à Ballard en passant par le front de mer. Avec ses lunettes de protection et son grand sourire, Pickle ne passe évidemment pas inaperçue ! « En général, les gens s'exclament : "Oh mon Dieu !" quand on passe devant elle », raconte James.

Mais au-delà de son look adorable, c'est surtout sa personnalité qui séduit. Malgré son imposant gabarit, Pickle est en effet une chienne particulièrement sociable, toujours prête à se blottir contre ceux qu'elle rencontre.

« Des gens m'ont raconté que, même après une très mauvaise journée, ils venaient la voir et elle les réconfortait immédiatement », confie son maître.

© James Taylor

Pas étonnant que son succès sur Instagram et TikTok ne cesse de grandir ! Cette aventure a également changé James : « Je communique beaucoup plus avec les gens grâce à elle. On a tous besoin d'un peu de positivité. J'espère que nous en apportons. » On dirait bien que c'est le cas !