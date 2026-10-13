Ces 2 chiens autrefois abandonnés partagent désormais un canapé, blottis tête contre tête (vidéo)

Ils ont connu l’abandon et l’incertitude. Aujourd’hui, Panini et Walter peuvent simplement profiter d’un canapé douillet et de la compagnie de l’autre. Une vidéo les montre d’ailleurs blottis côte à côte, leurs petites têtes posées l’une contre l’autre. Une scène pleine de douceur qui a attendri des milliers d’internautes.

Il y a des images qui font instantanément fondre le cœur. C’est le cas de cette vidéo relayée par DogTime qui met en scène Panini et Walter, 2 chiens recueillis après un début de vie difficile.

La rencontre de 2 petits rescapés

Panini et Walter ont en effet tous les 2 connu des débuts de vie compliqués avant de découvrir le confort d’un foyer. Panini, pour sa part, a été sauvé dans un campement de sans-abri, tandis que Walter a été recueilli dans un refuge alors qu’il n’était encore qu’un chiot. Heureusement, aujourd’hui, les 2 toutous semblent avoir laissé ces tristes moments derrière eux.

© @nutterbutterrescuepupper / Instagram

Sur les images d’une vidéo Instagram publiée par @nutterbutterrescuepupper, on les voit ainsi tranquillement installés sur un canapé, blottis l’un contre l’autre, leurs petites têtes posées côte à côte. L’un câline même tendrement l’autre, offrant une scène particulièrement touchante. Après les incertitudes de leurs premières années, les voir ainsi profiter simplement d’un moment de calme donne forcément le sourire !

« Tellement précieux »

Affichant près de 8 000 mentions « J’aime » au compteur au moment de la rédaction de l’article, cette vidéo a rapidement touché les internautes, ravis de voir ces 2 boules de poils se trouver après un passé difficile.

© @nutterbutterrescuepupper / Instagram

La légende de la publication disait d’ailleurs : « Voir 2 chiens abandonnés, ayant connu un début de vie difficile, trouver du réconfort l'un auprès de l'autre et savoir qu'ils sont en sécurité, c'est tout simplement extraordinaire. Les chiens adoptés sont vraiment formidables. »

Dans les commentaires, les spectateurs ont renchéri : « Tellement précieux », « de l’amour pur » ou « âmes précieuses » peut-on y lire.

© @nutterbutterrescuepupper / Instagram

D’autres internautes se sont surtout réjouis de savoir les 2 chiens désormais « sains et saufs » et entourés d’affection. Après avoir connu l’incertitude, Panini et Walter peuvent maintenant profiter de ce qui compte parfois le plus : un canapé confortable, quelques câlins et la présence rassurante d’un compagnon à leurs côtés.