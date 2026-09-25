Ce chien accueille les invités au mariage de ses maîtres avec une caméra attachée à son collier (vidéo)

La caméra a été solidement attachée au collier de Swayze, le chien des jeunes mariés, Emily Cowles et Josh Watson. Depuis toujours, le couple a souhaité partager ce moment très important de la vie avec leur chien de 9 ans, et l’idée du reportage vidéo a rendu les choses encore plus mémorables.

« Avoir cette vidéo de lui et de nos personnes préférées est quelque chose que nous chérirons pour toujours », expliquent les propriétaires à People. C’est la mariée, Emily, qui a eu l’idée de ce film, réalisé depuis le point de vue de son chien, Swayze, un animal particulièrement sociable.

À la rencontre des invités

Par chance, les internautes ont accès aux images de l’événement, recueillies par un vidéaste professionnel, qui s’est également chargé d’installer la caméra GoPro sur le collier du chien. Très à l’aise dans la foule, Swayze va à la rencontre des nombreux invités, saluant tout le monde. Il reçoit au passage de nombreuses caresses et de gentils mots d’encouragement. Il croise ses propriétaires à plusieurs reprises, toujours heureux de voir leur toutou à l’œuvre.

@itsemilycowles / Instagram

Un souvenir si précieux

La caméra pour Swayze était une des priorités lors de l’organisation du mariage. « Cela devait se faire », insiste Emily. Après l’événement, les images ont été partagées avec les proches, et ont permis de revivre le moment sous un autre angle. La jeune mariée détaille : « Il a saisi des moments tellement drôles, certains cinématographiques, et d’autres que je chérirai pour toujours, notamment avec ma grand-mère de 91 ans ».

D’un point de vue logistique, la présence de Swayze a permis aussi d’assurer un excellent accueil.

Encore émus de cette belle opportunité de saisir un cadre hors du commun, Emily et Josh ajoutent, à propos de leur chien : « Il est loufoque, réconfortant, et si doux et drôle, finalement, c’est une personne habillée en chien, il semble toujours comprendre ce que vous dites ».

Comment intégrer son chien lors d’un mariage ?

L’option de la caméra au collier est une excellente idée. Pour mettre à l’honneur votre toutou, vous pouvez aussi :