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Ce chien accueille les invités au mariage de ses maîtres avec une caméra attachée à son collier (vidéo)


Ecrit par Perrine Dubreuil dans la catégorie Emotion
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La caméra a été solidement attachée au collier de Swayze, le chien des jeunes mariés, Emily Cowles et Josh Watson. Depuis toujours, le couple a souhaité partager ce moment très important de la vie avec leur chien de 9 ans, et l’idée du reportage vidéo a rendu les choses encore plus mémorables.

Illustration : "Ce chien accueille les invités au mariage de ses maîtres avec une caméra attachée à son collier (vidéo)"
© @itsemilycowles / Instagram

« Avoir cette vidéo de lui et de nos personnes préférées est quelque chose que nous chérirons pour toujours », expliquent les propriétaires à People. C’est la mariée, Emily, qui a eu l’idée de ce film, réalisé depuis le point de vue de son chien, Swayze, un animal particulièrement sociable.

À la rencontre des invités

Par chance, les internautes ont accès aux images de l’événement, recueillies par un vidéaste professionnel, qui s’est également chargé d’installer la caméra GoPro sur le collier du chien. Très à l’aise dans la foule, Swayze va à la rencontre des nombreux invités, saluant tout le monde. Il reçoit au passage de nombreuses caresses et de gentils mots d’encouragement. Il croise ses propriétaires à plusieurs reprises, toujours heureux de voir leur toutou à l’œuvre.

Illustration de l'article : Caméra bien fixée au collier, ce chien va à la rencontre des invités du mariage (vidéo)

@itsemilycowles / Instagram

Un souvenir si précieux

La caméra pour Swayze était une des priorités lors de l’organisation du mariage. « Cela devait se faire », insiste Emily. Après l’événement, les images ont été partagées avec les proches, et ont permis de revivre le moment sous un autre angle. La jeune mariée détaille : « Il a saisi des moments tellement drôles, certains cinématographiques, et d’autres que je chérirai pour toujours, notamment avec ma grand-mère de 91 ans ».

D’un point de vue logistique, la présence de Swayze a permis aussi d’assurer un excellent accueil.

Encore émus de cette belle opportunité de saisir un cadre hors du commun, Emily et Josh ajoutent, à propos de leur chien : « Il est loufoque, réconfortant, et si doux et drôle, finalement, c’est une personne habillée en chien, il semble toujours comprendre ce que vous dites ».

Comment intégrer son chien lors d’un mariage ?

L’option de la caméra au collier est une excellente idée. Pour mettre à l’honneur votre toutou, vous pouvez aussi :

  • Lui attribuer une place de « chien d’honneur » lors de la remise des alliances ou de la haie d’honneur, sous la responsabilité d’une personne qui le connaît bien
  • Lui réserver une place de choix dans la décoration, avec des illustrations à son effigie, une petite figurine en son honneur sur la pièce montée
  • L’intégrer à la séance photo officielle
Photo de Perrine Dubreuil

Par Perrine Dubreuil
Rédactrice web

Ayant grandi entourée d'animaux, Perrine a passé son enfance avec des chats, des chiens et des oiseaux. Après des études en lettres et en arts, elle s'est dirigée logiquement vers la rédaction. Elle prend aujourd'hui un réel plaisir à partager les récits captivants de nos compagnons à quatre pattes sur Woopets.

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