Un chiot de 4 mois sort du refuge pour la journée, mais son accompagnateur a une dernière demande à l'accueil (vidéo)

Stromboli, un chiot de 4 mois déposé au Greenville Humane Society avec ses frères et sœurs, a eu droit un jour à une escapade hors du refuge aux côtés de Jonathan, du compte @aguyandagolden. Friandises, jouets, découvertes en tout genre : le programme avait de quoi occuper une petite boule de poils pleine d'énergie. Mais il n'était pas tout à fait complet…

Pour un pensionnaire de refuge, quelques heures dehors ressemblent parfois à un cadeau. C'est dans cet esprit que Jonathan, dont la sortie a été relayée par DogTime, a poussé la porte du Greenville Humane Society, en Caroline du Sud (États-Unis), en demandant au personnel de lui présenter un chiot qui peinait à trouver preneur.

On lui a alors amené Stromboli, en lui expliquant que le petit chien et toute sa portée avaient été confiés au refuge et attendaient désormais une famille. Les pattes de l'animal entre ses mains, l'auteur du compte @aguyandagolden a décidé de l'emmener pour la journée.

© @aguyandagolden / Instagram

Une journée de découvertes loin du chenil

La liberté, même provisoire, s'est d'abord savourée dans l'herbe, où Stromboli s'est roulé avec entrain avant d'accepter sans se faire prier quelques grattouilles sur le ventre. Direction ensuite l'animalerie : le chiot y a tout reniflé, essayé un chapeau de cowboy, observé les poissons et pu choisir un jouet. Son dévolu s'est porté sur un modèle couineur, puis une balle lancée dans l'allée l'a entraîné dans une course entre les rayons.

© @aguyandagolden / Instagram

Les réjouissances se sont poursuivies devant le magasin avec un taco au poulet, puis, un peu plus tard dans la voiture, avec un pup cup. Le petit toutou a même eu droit à un tour en buggy, l'occasion de faire connaissance avec le conducteur et de saluer les passants croisés en chemin.

À 4 mois et 23 livres (soit une dizaine de kilos), il débordait visiblement de curiosité et d'énergie.

© @aguyandagolden / Instagram

Après un programme aussi chargé, le petit chien a fini par piquer un somme à l'arrière de la voiture. Jonathan a alors pris doucement sa bouille entre ses mains pour lui glisser : « On va te sortir de là, d'accord ? On va te trouver une maison. »

Une dernière halte à l'accueil

Le dernier plan de la vidéo a été tourné à l'accueil du refuge, où Jonathan a posé une question toute simple : « Puis-je payer ses frais d'adoption, s'il vous plaît ? »

Le chiot abandonné repartait donc avec celui qui l'avait sorti pour la journée. Une escapade pensée au départ pour lui offrir un peu d'attention et de distraction venait de se transformer en adoption en refuge.

Cette séquence attendrissante a dépassé les 110 000 likes, et les internautes se sont réjouis de voir l'adoption confirmée en toute fin de vidéo.

© Adventuring With Archie / Facebook

Un taco au poulet, une balle dans une allée et, au bout de la route, une famille : voilà les ingrédients de l'une des plus belles journées de la vie du petit Stromboli !

L'info Woopets - Comment aider un chien de refuge sans l'adopter ?

L'initiative de Jonathan rappelle qu'il existe mille façons de faire du bien aux animaux abandonnés. Voici quelques pistes :