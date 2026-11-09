Des chiots nés dans un bassin de rétention sont retrouvés avec leur mère, recherchée depuis environ 3 semaines

3 semaines après avoir échappé aux équipes du refuge, une chienne que tout le monde recherchait a finalement été retrouvée dans un endroit où elle avait donné naissance à ses petits. Face à la pluie qui menaçait, les agents ont dû faire preuve de détermination et de patience pour mettre toute la petite famille hors de danger. Une opération délicate qui s'est achevée sur une belle victoire : la maman et ses chiots sont désormais réunis, au chaud et en parfaite sécurité..

Dans le comté de Madera, en Californie (Etats-Unis), une chienne apeurée qui avait échappé au personnel du refuge local a été retrouvée dans un bassin de rétention, ses chiots à ses côtés. Alors que la pluie menaçait, les agents de Madera County Animal Services sont intervenus pour mettre toute la famille à l'abri, rapportait KMPH.

Tout avait commencé environ 3 semaines plus tôt, lorsque les agents avaient croisé au refuge une chienne effrayée ; l'animal avait toutefois échappé au personnel et restait hors de portée.

Le personnel s'est ensuite rendu compte qu'il avait affaire à une chienne gestante et s'est mis à la chercher chaque jour.

© Madera County Animal Services

Les agents ont fini par localiser la rescapée dans un bassin de rétention voisin. Elle n'y était pas seule, puisque sa portée se trouvait avec elle, tandis que le mauvais temps approchait.

© Madera County Animal Services

Les chiots d'abord, la mère ensuite

Il fallait agir avant la pluie. Pour atteindre les petits canidés, 3 agents ont dû se frayer un chemin à travers les broussailles, sur un sol accidenté, et les ont remontés à temps. Les chiots ont ensuite rejoint une caisse, à l'abri, pendant que l'équipe préparait l'opération suivante : récupérer leur mère.

Cette seconde étape s'est révélée moins simple. La chienne a d'abord contourné le piège qui lui était tendu. Les agents ont alors joué la carte de la patience, se ont coordonné leurs manœuvres et ont sorti quelques hot-dogs : la méthode a fonctionné, et la mère a pu retrouver ses petits.

© Madera County Animal Services

Toute la famille canine a ainsi été mise à l'abri avant l'arrivée de la pluie. Elle est désormais au chaud, en sécurité et en bonne santé.