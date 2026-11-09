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Des chiots nés dans un bassin de rétention sont retrouvés avec leur mère, recherchée depuis environ 3 semaines


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Sauvetages
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3 semaines après avoir échappé aux équipes du refuge, une chienne que tout le monde recherchait a finalement été retrouvée dans un endroit où elle avait donné naissance à ses petits. Face à la pluie qui menaçait, les agents ont dû faire preuve de détermination et de patience pour mettre toute la petite famille hors de danger. Une opération délicate qui s'est achevée sur une belle victoire : la maman et ses chiots sont désormais réunis, au chaud et en parfaite sécurité..

Illustration : "Des chiots nés dans un bassin de rétention sont retrouvés avec leur mère, recherchée depuis environ 3 semaines"
© Madera County Animal Services

Dans le comté de Madera, en Californie (Etats-Unis), une chienne apeurée qui avait échappé au personnel du refuge local a été retrouvée dans un bassin de rétention, ses chiots à ses côtés. Alors que la pluie menaçait, les agents de Madera County Animal Services sont intervenus pour mettre toute la famille à l'abri, rapportait KMPH.

Tout avait commencé environ 3 semaines plus tôt, lorsque les agents avaient croisé au refuge une chienne effrayée ; l'animal avait toutefois échappé au personnel et restait hors de portée.

Le personnel s'est ensuite rendu compte qu'il avait affaire à une chienne gestante et s'est mis à la chercher chaque jour.

Deux agents progressent sur un talus sec couvert de broussailles
© Madera County Animal Services

Les agents ont fini par localiser la rescapée dans un bassin de rétention voisin. Elle n'y était pas seule, puisque sa portée se trouvait avec elle, tandis que le mauvais temps approchait.

Trois agents devant un grillage, sur un terrain d'herbe sèche
© Madera County Animal Services

Les chiots d'abord, la mère ensuite

Il fallait agir avant la pluie. Pour atteindre les petits canidés, 3 agents ont dû se frayer un chemin à travers les broussailles, sur un sol accidenté, et les ont remontés à temps. Les chiots ont ensuite rejoint une caisse, à l'abri, pendant que l'équipe préparait l'opération suivante : récupérer leur mère.

Cette seconde étape s'est révélée moins simple. La chienne a d'abord contourné le piège qui lui était tendu. Les agents ont alors joué la carte de la patience, se ont coordonné leurs manœuvres et ont sorti quelques hot-dogs : la méthode a fonctionné, et la mère a pu retrouver ses petits.

Un agent porte dans ses bras une portée de chiots bruns et noirs
© Madera County Animal Services

Toute la famille canine a ainsi été mise à l'abri avant l'arrivée de la pluie. Elle est désormais au chaud, en sécurité et en bonne santé.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Depuis toujours, les chiens occupent une place particulière dans la vie de Kheireddine. Il a notamment grandi avec Ulysse, un Boxer, et partagé 12 années de complicité avec Kalash, une croisée Berger Allemand. Son amour pour les animaux est toujours aussi vif. Après une première orientation vers les métiers d'art, avec une formation en céramique, il a finalement trouvé sa voie dans la rédaction web, qu'il exerce depuis 18 ans. Sur Woopets, il prend un plaisir particulier à raconter les histoires touchantes qui illustrent les liens extraordinaires entre les animaux et les humains, et ces destins où ils se sauvent mutuellement.

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