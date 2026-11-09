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« Larmes de joie » : un chien disparu depuis près de 7 ans retrouve sa famille grâce à sa puce


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Emotion
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Porté disparu pendant près de 7 ans, Corduroy a finalement retrouvé sa famille grâce à un dispositif qui peut faire toute la différence : sa puce électronique d'identification. Une belle histoire de retrouvailles qui rappelle qu’un chien perdu peut retrouver le chemin de son foyer, même après de longues années..

Illustration : "« Larmes de joie » : un chien disparu depuis près de 7 ans retrouve sa famille grâce à sa puce"
© laanimalservices / Instagram

Corduroy, un chien de race Cocker Anglais , avait disparu en 2019 à Los Angeles (Californie, États-Unis), alors que sa famille préparait son départ pour San Diego. Environ 7 ans plus tard, il a été accueilli au refuge de Los Angeles Animal Services, le service animalier de la ville, qui a raconté ces retrouvailles permises par sa puce électronique, relayées par KTLA le 3 novembre 2026.

Le quadrupède est arrivé au refuge North Central le mois précédant cette annonce. Ce qu'il a vécu entre-temps n'est pas connu. Son identification a toutefois permis de remonter jusqu'à ses maîtres.

Dans une publication mise en ligne sur son compte Instagram le vendredi 30 octobre, Los Angeles Animal Services est revenu sur les circonstances de la disparition. En 2019, les maîtres de Corduroy préparaient leur déménagement de Los Angeles vers San Diego quand le Cocker Anglais s'est volatilisé. « Sa disparition leur a brisé le cœur, surtout à sa meilleure amie, la jeune fille de Samantha », a écrit le service.

www.instagram.com/p/DfIEeMiF4cB/

Depuis San Diego, la route pour le ramener à la maison

Les années ont passé, mais la famille vit toujours à San Diego. Pour aller chercher un compagnon perdu de vue depuis des années, elle a fait le trajet jusqu'au refuge North Central, où les retrouvailles ont eu lieu en fin de semaine. « Ils ont fait le trajet depuis San Diego pour le ramener à la maison, et les retrouvailles ont été pleines de câlins, de sourires et de larmes de joie », a résumé le service animalier dans sa publication.

Corduroy entouré des membres de sa famille
© laanimalservices / Instagram

Pour Los Angeles Animal Services, le parcours de Corduroy rappelle l'intérêt de faire pucer son animal, et c'est à ce titre que l'histoire a été partagée. Le service a ajouté qu'une puce peut être posée dans chacun de ses 6 centres, sans prendre rendez-vous, moyennant 15 dollars (un peu plus de 13 euros). Corduroy, lui, vit de nouveau auprès des siens.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Depuis toujours, les chiens occupent une place particulière dans la vie de Kheireddine. Il a notamment grandi avec Ulysse, un Boxer, et partagé 12 années de complicité avec Kalash, une croisée Berger Allemand. Son amour pour les animaux est toujours aussi vif. Après une première orientation vers les métiers d'art, avec une formation en céramique, il a finalement trouvé sa voie dans la rédaction web, qu'il exerce depuis 18 ans. Sur Woopets, il prend un plaisir particulier à raconter les histoires touchantes qui illustrent les liens extraordinaires entre les animaux et les humains, et ces destins où ils se sauvent mutuellement.

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