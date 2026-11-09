« Larmes de joie » : un chien disparu depuis près de 7 ans retrouve sa famille grâce à sa puce

Porté disparu pendant près de 7 ans, Corduroy a finalement retrouvé sa famille grâce à un dispositif qui peut faire toute la différence : sa puce électronique d'identification. Une belle histoire de retrouvailles qui rappelle qu’un chien perdu peut retrouver le chemin de son foyer, même après de longues années..

Corduroy, un chien de race Cocker Anglais , avait disparu en 2019 à Los Angeles (Californie, États-Unis), alors que sa famille préparait son départ pour San Diego. Environ 7 ans plus tard, il a été accueilli au refuge de Los Angeles Animal Services, le service animalier de la ville, qui a raconté ces retrouvailles permises par sa puce électronique, relayées par KTLA le 3 novembre 2026.

Le quadrupède est arrivé au refuge North Central le mois précédant cette annonce. Ce qu'il a vécu entre-temps n'est pas connu. Son identification a toutefois permis de remonter jusqu'à ses maîtres.

Dans une publication mise en ligne sur son compte Instagram le vendredi 30 octobre, Los Angeles Animal Services est revenu sur les circonstances de la disparition. En 2019, les maîtres de Corduroy préparaient leur déménagement de Los Angeles vers San Diego quand le Cocker Anglais s'est volatilisé. « Sa disparition leur a brisé le cœur, surtout à sa meilleure amie, la jeune fille de Samantha », a écrit le service.

Depuis San Diego, la route pour le ramener à la maison

Les années ont passé, mais la famille vit toujours à San Diego. Pour aller chercher un compagnon perdu de vue depuis des années, elle a fait le trajet jusqu'au refuge North Central, où les retrouvailles ont eu lieu en fin de semaine. « Ils ont fait le trajet depuis San Diego pour le ramener à la maison, et les retrouvailles ont été pleines de câlins, de sourires et de larmes de joie », a résumé le service animalier dans sa publication.

© laanimalservices / Instagram

Pour Los Angeles Animal Services, le parcours de Corduroy rappelle l'intérêt de faire pucer son animal, et c'est à ce titre que l'histoire a été partagée. Le service a ajouté qu'une puce peut être posée dans chacun de ses 6 centres, sans prendre rendez-vous, moyennant 15 dollars (un peu plus de 13 euros). Corduroy, lui, vit de nouveau auprès des siens.