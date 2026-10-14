Cinq chiens sauvés ont besoin de voyageurs pour les accompagner en avion jusqu’à Paris

Parmi les petits rescapés pris en charge par l’association L’Homme et son Chien, certains sont originaires de Tunisie. Tueries dans les rues, empoisonnements, maltraitances… L’organisation de protection animale les sort de cet enfer et leur trouve de nouveaux foyers aimants, notamment en France. Pour les rapatriements, elle cherche des parrains ou des marraines sur les vols Tunis-Paris pour accompagner les boules de poils.

Depuis janvier 2025, l’association L’Homme et son Chien s’est donné pour mission de secourir les chiens en Tunisie, où leur sort « est catastrophique ». Tués en masse dans les rues, empoisonnés ou encore torturés, ils sont nombreux à vivre un véritable enfer. L’organisation de protection animale déploie alors ses ailes pour les sauver et leur offrir un avenir meilleur.

Pléthore de rescapés de la barbarie humaine subissent une amputation ou une énucléation. Des « gueules cassées », qui rêvent d’espoir et d’amour… ce que l’association L’Homme et son Chien leur promet.

Des chiens en quête d’une vie meilleure

Après leur sauvetage, les chiens sont soignés dans une clinique vétérinaire puis placés en pension le temps de préparer leur départ pour la France. Les bénévoles partent en quête d’adoptants ou de familles d’accueil.

© L'Homme et son Chien

« Une fois la solution trouvée, reste la dernière étape : chercher un parrain ou une marraine de vol, autrement dit un voyageur sur un vol Tunis-Paris, qui veut bien être l'accompagnateur de ce chien », déclare l’association au micro de Woopets. Mais comment fonctionne ce dispositif ?

« Nous achetons le billet d'avion de notre petit protégé, qui est rattaché à celui du voyageur, nous explique-t-elle, au moment de l'enregistrement du voyageur, notre vétérinaire enregistre notre chien et confie le dossier médical et les papiers officiels au voyageur. » Arrivé à Paris, le parrain ou la marraine « récupère le chien dans sa caisse de transport en même temps que sa valise et il est attendu derrière la porte vitrée soit par la famille adoptive, soit par un membre de l'association ».

© L'Homme et son Chien

Devenez « passeur de bonheur »

« C’est si simple d’être un passeur de bonheur ! », souligne l’association L’Homme et son Chien, qui cherche actuellement des parrains et des marraines pour plusieurs cœurs sur pattes prêts à s’envoler vers leur nouvelle vie :

À partir du 23/10 pour Flora et Lina.

À partir du 30/10 pour Pika et Cookie.

À partir du 02/11 pour Mia.

Si vous souhaitez accompagner l’un de ces chiens ou connaissez un voyageur prenant un vol Tunis-Paris à ces périodes, vous pouvez contacter directement l’association L’Homme et son Chien qui vous donnera de plus amples informations : [email protected].

© L'Homme et son Chien