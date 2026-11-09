Après la perte de leur chien de 10 mois, un couple adopte un sénior que personne n’avait réclamé

Il n'aura fallu qu'un mois à Doug pour passer de l'errance à une nouvelle vie de famille. Âgé d'une dizaine d'années, ce petit croisé Cairn Terrier avait été découvert sans identification dans la campagne viennoise, à la fin du mois de juillet 2026. Pris en charge par la SPA de Poitiers, il a finalement trouvé un foyer auprès de Gaëlle et de ses proches, séduits par sa bouille et son profil dans les annonces du refuge. Rebaptisé après son adoption, l'ancien Finlay semble avoir définitivement tourné la page de son passé. Son histoire a été relayée par la Fondation 30 Millions d'Amis .

Tout a commencé en pleine campagne, quelque part dans la Vienne, où le chien errait sur la voie publique sans aucune identification. Après un bref séjour en fourrière, il a rejoint le refuge de la SPA de Poitiers (86), une structure qui travaille en partenariat avec la Fondation 30 Millions d'Amis. Ce parcours correspond à la marche à suivre dès qu'un chien non identifié est retrouvé, explique Christine, salariée du refuge.

Pour ce petit chien, aucun maître ne s'est présenté après le délai légal de garde en fourrière de 8 jours, selon Christine. « Il y a de grandes chances pour qu’il ait été abandonné », confie-t-elle en s'appuyant sur 2 éléments : un lieu de découverte très reculé et l'absence de toute réclamation. Il ne s'agit toutefois que d'une hypothèse, car faute d'identification, le passé du toutou reste une page blanche. La SPA l'a classé croisé Cairn Terrier et a estimé son âge à 10 ans, tandis que les bénévoles le décrivent comme un petit chien très agréable à vivre.

© Fondation 30 Millions d'Amis

Après le deuil, une annonce et un coup de cœur

Du côté de Gaëlle et de son compagnon, le chemin vers l'adoption avait été long. Le couple avait perdu son précédent chien alors qu'il n'avait que 10 mois, et il lui avait fallu beaucoup de temps avant de se sentir prêt à en accueillir un autre. Une fois la décision prise, tous 2 ont épluché les annonces des refuges, jusqu'à tomber sur ce pensionnaire de la SPA de Poitiers.

« Quand j’ai vu sa photo j’ai tout de suite craqué », raconte la mère de famille, qui apprécie les Cairn Terriers et juge cette race bien adaptée à leur quotidien. Une première rencontre a eu lieu avec le sénior, puis la famille au grand complet s'est déplacée pour faire sa connaissance. L'adoptante l'affirme sans détour : elle ne regrette pas d'avoir choisi ce chien-là.

© Fondation 30 Millions d'Amis

Quelques mois après son arrivée, Doug a pris ses marques dans sa nouvelle maison. « Il aime beaucoup jouer avec mes enfants », se réjouit Gaëlle, pour qui son compagnon paraît bien plus jeune que ses 10 ans. « Il est très câlin, intelligent et friand des sorties », ajoute-t-elle en dressant le portrait du nouveau venu.

Côté santé, le sénior se porte à merveille : il a reçu ses vaccins, a été castré et a passé un dépistage de la rage. « Il aura seulement besoin d’un détartrage en raison d’un début de gingivite », précise Gaëlle.

Doug a par ailleurs pu profiter de l'Opération Doyens. Mis en place par la Fondation 30 Millions d'Amis, ce programme rembourse jusqu'à 1 000 euros de frais vétérinaires lorsqu'un chien ou un chat âgé de plus de 10 ans trouve une famille via l'un des refuges partenaires. Gaëlle assure que l'âge n'a pas pesé dans la balance et que c'est ce chien en particulier qui a fait craquer la famille, tout en reconnaissant qu'un tel coup de pouce ne se refuse pas.