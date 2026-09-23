Cette famille venait adopter un chien, mais repart avec lui et un chiot atteint d’un problème oculaire

Cette famille était partie pour adopter un chien, Duke, et est finalement revenue chez elle avec un chiot supplémentaire, touché par un problème oculaire important. Les adoptants ne s’intéressaient pas à George, et sa vie a depuis beaucoup changé. Si la perspective d’une chirurgie de l’œil se dessine, sa famille lui a promis de rester pour toujours à ses côtés.

Le regard de George peut étonner. En effet, depuis sa naissance, le Cocker Anglais est concerné par des infections à répétition obligeant à lui procurer des soins très réguliers et à le surveiller de près. La rencontre avec sa famille actuelle a été un vrai soulagement, qui compte beaucoup pour le chien qui commençait à manquer de confiance en lui.

@tailsofspaniels / Instagram

Donner le meilleur

En prenant connaissance du cas de George, les propriétaires ont opté pour une double adoption et sont rentrés chez eux avec 2 Cockers Anglais. George a tout de suite eu besoin d’une attention particulière.

Le couple a dû se rendre de multiples fois chez le vétérinaire, a administré des collyres plusieurs fois par jour et a assuré une surveillance quotidienne de l’œil du chien.

@tailsofspaniels / Instagram

Une évidence touchante

Si la trajectoire du chien passera sans doute par la case chirurgie, détaille Dog Time, sa famille a décidé de le soutenir à 100%. Il est évident que pour George, la vie ne sera pas la même que celle d’autres chiens, mais il sera bien entouré pour affronter le monde.

Une vidéo postée sur le compte Instagram « @tailsofspaniels » rend compte du revirement tout en tendresse de l’histoire du Cocker Anglais.

Les internautes se réjouissent à la vue des images, et adressent tout leur soutien à ce courageux George qui a trouvé les parents parfaits.

Comment prendre soin de la santé oculaire du chien ?

Les maux de l’œil chez le chien peuvent apparaître sous différentes formes : conjonctivite (inflammation de l’œil d’origine allergique ou bactérienne), ulcère (atteinte de la cornée), cataracte (voile qui s’installe sur le cristallin) ou encore glaucome (provenant du nerf optique).

Les yeux ne doivent pas être négligés lors de la toilette du chien. Voici comment procéder pour éviter les infections et prévenir les différents maux oculaires :

Nettoyez-les régulièrement avec une compresse imbibée de sérum physiologique

Entretenez le contour de l’œil en raccourcissant les poils si nécessaire

Surveillez au quotidien et rapprochez-vous de votre vétérinaire en cas d’anomalies

N’administrez pas de médicaments sans avoir pris contact avec votre vétérinaire.