Une chienne abandonnée dans un bac n'y est plus quand un employé du refuge arrive, plus de 6 heures après

Après avoir échappé de peu au pire, une petite chienne répondant au nom de Willow peut désormais envisager l'avenir avec davantage de sérénité. Recueillie par les équipes du refuge, elle bénéficie de soins et d'une attention particulière, tandis que ses sauveurs veillent à ce qu'elle retrouve confiance avant de lui offrir une nouvelle chance. Les personnes qui espèrent lui ouvrir leur foyer devront néanmoins patienter jusqu'au 12 novembre, date à laquelle elle pourra officiellement être proposée à l'adoption.

Le lundi 2 novembre 2026, vers 1 h du matin, une petite chienne a été laissée dans un bac de rangement en plastique devant le refuge Associated Humane Societies (AHS) de Newark, dans l'Etat du New Jersey (Etats-Unis), où elle est restée des heures dans le froid de la nuit. Désormais prénommée Willow, elle est aujourd'hui en sécurité et prise en charge par l'équipe du refuge

La chienne a passé la nuit dehors par 8°C

Son histoire a été relayée par News 12 - New Jersey le lendemain, 3 novembre 2026. Selon l'Associated Humane Societies, les caméras de surveillance de la structure d'accueil ont filmé une personne déposant Willow à l'entrée du bâtiment de Newark, avant de s'éloigner. Cet individu n'a pas pu être identifié pour le moment.

La chienne est ainsi restée dehors pendant des heures, alors que la température descendait jusqu'à 8 degrés, indique le message de l'AHS.

© Associated Humane Societies

Willow est sortie du bac

Plus de 6 heures se sont écoulées avant qu'un membre du personnel de l'AHS, arrivé pour prendre son service, ne découvre que le bac ne retenait plus sa petite occupante : Willow en était sortie et courait en liberté aux abords du refuge.

« Heureusement, nous avons pu attraper Willow en toute sécurité avant qu'il ne lui arrive quoi que ce soit », a déclaré le refuge.

Depuis, Willow passe un examen médical et reçoit des soins. Le personnel du refuge l'assure : la petite chienne n'aura plus à revivre la peur et l'incertitude d'un abandon.

Willow est entre de bonnes mains en attendant son adoption

Avant de la proposer à l'adoption, le refuge la gardera auprès de lui le temps nécessaire. Celles et ceux qui souhaiteraient l'adopter devront toutefois patienter : Willow ne sera pas disponible avant le 12 novembre.

Voici la vidéo partagée par Associated Humane Societies sur sa page Facebook, montrant notamment l'abandon de Willow et la peur affichée par cette dernière après son sauvetage :