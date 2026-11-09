Enfermés dans un sac de gravats ficelé, une chatte et son chaton sont découverts au pied d’un arbre

Le samedi 31 octobre, vers 20 h, un sac de gravats fermé par un lien a été repéré au pied d'un arbre de Booths Street Park, dans le quartier de Handsworth à Birmingham (Royaume-Uni). A l'intérieur se trouvaient une chatte et son chaton, également femelle. Recueillies par la RSPCA, qui les a prénommées Beatrice et Betty, toutes 2 sont aujourd'hui en sécurité, mais l'association ignore d'où elles viennent et lance un appel à témoins.

Le sac se trouvait près de Chapel Street, précise Birmingham Live. Pour l'heure, la mère, possédant un pelage noir et blanc, et sa petite, à la robe entièrement noire, sont hébergées dans les locaux de la RSPCA, qui n'a aucune indication sur leur provenance.

Charlotte Holder, agente de sauvetage animalier de l'organisation, précise que Beatrice a environ 3 ans et Betty environ 3 mois, et décrit les 2 félines comme très amicales. Le contrôle vétérinaire a conclu à une bonne santé pour le chaton comme pour sa mère, à ceci près que cette dernière devra être soignée à un œil et recevoir des soins dentaires.

« Ces deux chattes sont désormais en sécurité auprès de la RSPCA et sont très amicales », assure l'agente.

© RSPCA

« Nous ne pouvons pas identifier de propriétaire »

Ni Beatrice ni Betty ne sont stérilisées, et aucune des 2 ne porte de puce électronique. Faute d'identification, aucun propriétaire ne peut être retrouvé, comme l'explique Charlotte Holder.

« Comme elles ne sont pas pucées, nous ne pouvons pas identifier de propriétaire, et il n'y a pas de vidéosurveillance à l'endroit où elles ont été trouvées », détaille-t-elle.

Toute personne disposant d'informations sur les deux chattes est invitée à joindre la ligne d'appel du service d'inspection de la RSPCA.

Au-delà de cette affaire, la RSPCA rappelle aux maîtres qui rencontrent des difficultés avec leur animal de ne pas rester seuls face au problème, qu'il s'agisse de se tourner vers leurs proches ou une association, de demander conseil à un vétérinaire ou de consulter un comportementaliste.

Dans ses antennes et ses centres, l'organisation place chaque jour près de 47 chats, c'est-à-dire 2 par heure. Les entrées d'animaux secourus dépassent toutefois ce rythme d'adoptions. Beatrice et Betty, elles, restent pour le moment auprès de l'association.