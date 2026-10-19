Cette chienne de 18 ans perd parfois ses repères : pour l'aider à avancer, son jeune frère a mis en place un rituel

À presque 18 ans, Amba a longtemps été la grande sœur rassurante de tous les chiens accueillis chez Dharma Lorenz. Aujourd'hui, cette Pitbull noire traverse des moments de confusion, et c'est son cadet Satchi qui vient se poster à ses côtés pour l'aider à retrouver son chemin.

Parfois, le réconfort peut changer de camp. Chez Dharma Lorenz, Amba, une chienne de sauvetage de presque 18 ans, a longtemps apaisé les nouveaux venus avec une patience de grande sœur, comme l'a raconté sa maîtresse à The Dodo. « Elle a toujours été celle qui réconforte tout le monde. », résume-t-elle. Mais ces derniers temps, c'est elle qui a besoin de soutien.

Figée dans un coin, sans savoir où aller

Cette Pitbull noire, avec quelques poils blancs sur le visage, commence en effet à ralentir. Elle connaît parfois des épisodes de confusion, décrits par sa maîtresse comme un symptôme de démence : il lui arrive de rester bloquée dans un coin ou de ne plus savoir quelle direction prendre. « Elle se fige parfois, tout simplement. », explique Dharma.

© Dharma Lorenz

Heureusement, dans ces instants, la vieille chienne n'est pas livrée à elle-même. Satchi, son frère cadet, un Pitbull blanc, vient se tenir tout près d'elle et reste à ses côtés jusqu'à ce qu'elle soit prête à repartir. Alors seulement il se met en marche, et Amba lui emboîte le pas.

Un repère à 4 pattes

« Quand Satchi est près d'elle, on voit son visage se détendre. », confie sa maîtresse, pour qui la chienne se sent visiblement en sécurité quand il est là. Le toutou blanc est devenu son moyen de retrouver ses marques. Entre les 2 compagnons s'est installée, selon Dharma, une sorte d'accord tacite : Satchi sait que c'est son rôle.

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Pour leur maîtresse, la scène a une saveur toute particulière, puisqu'elle lui rappelle l'arrivée de Satchi, 5 ans plus tôt.

« C'est très touchant, car c'est ce qu'Amba a fait pour Satchi quand il avait si peur à son adoption. », raconte-t-elle.

Un nouveau venu qui n'osait pas entrer

Quand Satchi a rejoint la famille, ce rescapé n'avait jamais vécu dans une maison. Craintif, il hésitait même à franchir la porte.

Amba, elle, a fait ce qu'elle a toujours su faire : elle s'est allongée près de lui, et le lien entre les 2 chiens s'est noué rapidement.

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« Elle a une présence très calme. », souligne Dharma, qui précise que, de tous les chiens de la maison, c'était avec elle que Satchi se sentait en sécurité.

Au fil des années, Amba a d'ailleurs accueilli des chiots en famille d'accueil et des frères et sœurs adoptés, offrant à chacun des câlins et une place sur son lit.

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Aujourd'hui, c'est sur le pas tranquille de son cadet qu'elle s'appuie. Une chose est sûre : dans cette maison, le réconfort n'a jamais été à sens unique !