À Abbeville, 2 chiens maltraités sont sauvés et leur propriétaire est interdit à vie de détenir un animal

Turbo, 3 ans, et Nala, 6 mois, ont vécu des violences répétées et particulièrement graves de la part de leur propriétaire, qui vient d’être arrêté à Abbeville (Hauts-de-France). L’intervention a été organisée au plus vite après un signalement afin de mettre les chiens en sécurité et de freiner le propriétaire dans sa fureur sans limite.

Les sévices à l’égard du duo canin étaient réguliers. Des voisins ont été témoins à plusieurs reprises des actes de l’homme qui agissait au sein des parties communes.

Mesurer la gravité

À travers le signalement, puis les récits de témoins, les intervenants d’Action Protection Animale ont compris que Turbo et Nala avaient été exposés à des graves violences, laissant des séquelles indélébiles. Un des 2 chiens avait une patte cassée, une autre séquelle de l’acharnement de son propriétaire.

Le besoin de soins urgents était là, mais également celui d’un soutien psychologique, offert à travers une présence humaine rassurante et bienveillante.

Un propriétaire récalcitrant

Lors de l’intervention des sauveteurs de l’organisme, le propriétaire n’a pas souhaité coopérer, ce qui est toujours proposé en première intention par les équipes. Sur la défensive, il a refusé l’aide et l’accompagnement des sauveteurs, en se montrant également très agressif. À la suite de l’intervention, il a été mis en garde à vue.

Une condamnation multiple

Du fait de la gravité de la situation, le propriétaire de Turbo et Nala a été présenté directement devant le magistrat qui a statué sur 8 mois sous bracelet électronique, l’annulation de la propriété de ses chiens, une interdiction à vie de détenir un animal, ainsi que 800€ de dédommagement.

Un sauvetage marqué par la « réactivité »

Action Protection Animale souligne la rapidité de l’action menée, qui a permis d’extraire aussi vite que possible Turbo et Nala de leur situation. Placés en sécurité dans un refuge partenaire, les 2 toutous s’apprêtent à entamer leur chemin de reconstruction.

Quelles sont les séquelles psychologiques des chiens victimes de violences ?

Quelle que soit la durée d’exposition à des actes de violence, le chien peut porter des séquelles psychologiques lourdes, telles que :