Parfois, une journée de travail ordinaire réserve une rencontre que personne n'attendait. Les agents du centre de tri du Smédar, au Grand-Quevilly (76), en ont fait l'expérience en mars 2026, lorsqu'un chaton est apparu au milieu des déchets. Son histoire, relayée par Paris Normandie , a connu une suite 8 mois plus tard…

Sur une chaîne de tri, on s'attend à voir passer des emballages recyclables, pas un bébé chat ! C'est pourtant ce qui est arrivé ce jour de mars au Grand-Quevilly, en Seine-Maritime, sur le site du Smédar, le syndicat chargé d'éliminer les déchets dans l'arrondissement de Rouen. À l'extrémité de la ligne, là où le tri s'achève, des employés ont aperçu une petite boule de poils parmi les détritus et l'ont récupérée in extremis.

© Smédar / Facebook

Avant d'être remarqué, le futur Attila avait suivi le même chemin que les déchets, étape après étape.

« Il avait voyagé dans un camion de collecte des déchets recyclables, puis parcouru les tapis roulants du centre de tri, et même le trommel, ce grand tambour rotatif qui sépare les déchets selon leur taille », a détaillé le Smédar sur ses réseaux sociaux.

Reste une question sans réponse : nul ne sait comment il avait atterri là.

© Smédar / Facebook





De ce parcours, le petit félin n'a gardé que quelques égratignures, des blessures légères. Pris en charge par un agent de tri, il a ensuite rejoint Solidarité coup de patte, une association de Rouen qui soutient les animaux des personnes démunies.

© Smédar / Facebook

Le centre avait d'ailleurs déjà vu un autre animal tiré d'affaire entre ses murs. En 2025, c'est une tortue qui y avait été découverte dans un sac-poubelle.

Un nom de guerrier pour le rescapé

Le 17 novembre, soit 8 mois après cette découverte, le Smédar a redonné des nouvelles de son petit rescapé sur ses réseaux sociaux, et elles sont bonnes. Le jeune matou va bien et, surtout, il a été adopté !

Quant à son nom, le syndicat l'a expliqué en quelques mots. « Son nom ? Attila, parce que c’est un vrai guerrier », a-t-il écrit.

Après avoir échappé de peu au pire, ce petit chat peut enfin tourner la page et profiter de la douceur d'un foyer aimant. Grâce à la vigilance de ceux qui l'ont sauvé, il a désormais une nouvelle vie devant lui, remplie de câlins, de jeux et de belles promesses...