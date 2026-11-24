Relayée par Times Colonist , cette prise en charge a concerné 15 animaux qui vivaient dans une maison de l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique (Canada) : une chienne et 14 chats et chatons amaigris. Cédés à la B.C. SPCA par la personne qui en avait la charge, ils ont ensuite été soignés par l'association.

L'histoire de Betty, surnom de cette chienne Bichon Havanais, a commencé devant cette habitation, dont la B.C. SPCA n'a pas précisé l'emplacement. Le 2 octobre 2026, elle y a été trouvée retenue par une attache, à l'extérieur.

Elle ne disposait ni d'eau ni de nourriture en quantité suffisante. Elle n'avait pour se réfugier qu'une petite niche en bois, encombrée de débris et à laquelle il manquait 2 murs. Son pelage formait des nœuds si épais qu'ils la faisaient souffrir et gênaient ses déplacements dans cet abri.

« Le propriétaire était manifestement dépassé »

À l'intérieur de la maison, l'équipe de protection animale a compté 14 chats et chatons qui vivaient dans de mauvaises conditions. Des plaques sans poils marquaient leur fourrure et leur abdomen était distendu, ce qui s'observe souvent en cas de parasites internes, alors même que leur maigreur sautait aux yeux.

« La maison était en mauvais état ; les sols étaient couverts de saleté et d'excréments, et une forte odeur d'ammoniac due à l'urine emplissait l'air », a décrit Kaley Pugh, responsable régionale des services de protection animale de la B.C. SPCA.

Après un échange avec les membres de l'association, la personne à qui appartenaient la chienne et les félins a accepté de les leur confier tous. « Le propriétaire était manifestement dépassé et avait besoin de notre aide », a indiqué la responsable.

Aux pelages emmêlés et à la malnutrition s'ajoutaient plusieurs infections. Les 15 rescapés ont tous été testés positifs à la teigne, Betty comme les félins, et les chats portaient en plus des ascaris, des ténias, des coccidies et des vers pulmonaires.

Sans ses nœuds, Betty en bonne voie pour l'adoption

Le personnel de la B.C. SPCA a pris le relais. Chacun a reçu un traitement contre ses infections, et tous ont été placés en quarantaine jusqu'à ce qu'un vétérinaire donne son accord.

Les soignants ont déjà remarqué un changement : à mesure que leurs protégés retrouvaient la santé, ils se montraient moins anxieux.

Betty, elle, a été débarrassée des nœuds qui entravaient ses mouvements. Ceux qui prennent soin d'elle ont décrit une chienne affectueuse, douce et pleine d'entrain, en bonne voie pour être proposée à l'adoption.

Du côté des chats et des chatons, les choses ont également évolué, puisqu'ils ont commencé à se montrer affectueux et à s'intéresser aux jouets.

Pour contribuer au coût de ces soins, 2 donateurs, Sharmini et Anil Wirasekara, ont proposé d'ajouter une somme équivalente à chaque don versé pour les animaux sauvés, jusqu'à 20 000 dollars (18 000 euros environà.