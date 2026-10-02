Ce chat a été sauvé de la rue à l’âge d’un mois, mais n’a reçu aucune demande d’adoption en un an

À seulement un mois, Greyson battait le pavé en solitaire. Le chaton, qui n’aurait pas survécu seul dans la rue, a heureusement été pris en charge par le refuge américain Pet Haven Minnesota en octobre dernier. Placé en famille d’accueil, il a reçu tout ce dont il avait besoin pour bien grandir. Un an plus tard, Greyson est un magnifique chat adulte extrêmement reconnaissant envers ses bienfaiteurs et passe ses journées à faire des câlins.

Au cours de l’automne dernier, l’équipe du Pet Haven Minnesota a pris sous son aile un chaton âgé d’un mois, qui errait seul dans la rue, sans mère ni compagnons de portée à proximité. Nommé Greyson, le petit orphelin de la taille d’une paume a été placé en famille d’accueil qui s’est occupée de lui 24 heures sur 24.

© Pet Haven Minnesota

Comme le rapporte Love Meow, le jeune rescapé au pelage gris a surmonté chaque obstacle avec courage et détermination. Très vite, ses sauveurs ont appris qu’il était né avec une affection congénitale connue sous le nom de mégacôlon. Elle se traduit par une dilatation permanente du gros intestin et une constipation sévère. Grâce à un traitement et un régime alimentaire spécifique, cette anomalie a été maîtrisée.

« Il supporte tout comme un champion, déclare une porte-parole de l’association, c’est très facile, et sa personnalité compense largement ses besoins médicaux. »

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Aucune demande d’adoption en un an

Un an après son sauvetage, Greyson est devenu un beau matou en pleine forme. Dynamique, il adore s’amuser avec toute la panoplie de jouets mis à sa disposition. C’est également un chat reconnaissant et affectueux, qui se blottit volontiers contre sa mère d’accueil. « Il court vers vous. Il ronronne. Il veut des millions de caresses », précise-t-elle.

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Malgré son charme, Greyson n’a toujours pas trouvé d’adoptants depuis son admission chez Pet Haven Minnesota. La boule de poils a grandi, s’est épanouie, a appris à connaître la vie en intérieur et accueille chaque nouvel humain avec tendresse, mais la bonne personne n’a pas encore poussé la porte de son cœur.

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Les bénévoles continuent de lui offrir les meilleurs soins et d’embellir son quotidien en attendant l’arrivée de sa famille d’adoption pour la vie. Aimé et en sécurité, Greyson savoure pleinement sa seconde chance en foyer d’accueil.