Goblin, une jeune chatte qui aurait été abandonnée devant un refuge la nuit d'Halloween, vit désormais chez Valerie, qui l'a adoptée. Leur histoire, relayée par iHeartCats.com , a commencé par une vidéo publiée par la structure d'accueil.

Valerie venait de perdre son chat Vinnie et ne comptait pas en adopter un autre. Les images de Goblin diffusées par le refuge ont pourtant fini par lui parvenir, et elles ont changé ses plans.

Des miaulements désespérés

L'histoire de cette rescapée avait débuté un soir d'Halloween. Cette nuit-là, quelqu'un l'aurait laissée devant l'établissement et, d'après Valerie, elle miaulait à pleine voix lorsque les employés l'ont trouvée, avant de la mettre à l'abri à l'intérieur.

Personne ne savait qui l'avait déposée là, ni pour quelle raison exacte. L'équipe a seulement soupçonné que son apparence inhabituelle, associée à des différences génétiques, avait pu peser dans cet abandon. Ce physique à part, ajouté à la date de son arrivée, a d'ailleurs inspiré au personnel le nom de Goblin.

Peur et tremblements

Pour rencontrer la chatonne, Valerie a pris le chemin du refuge. Sur place, elle a découvert une boule de poils qui tremblait, paraissait très effrayée et semblait particulièrement nerveuse au contact des autres animaux.

Cette peur n'a pas fait reculer la visiteuse, qui a choisi d'adopter la petite chatte et de l'installer dans un cadre plus calme. Le changement ne s'est pas fait attendre puisque, selon sa nouvelle maîtresse, la chatonne timide s'est vite rapprochée d'elle, se montrant bien plus câline qu'entre les murs du refuge.

Un crâne plat et une taille encore incertaine

Les traits de Goblin tiennent à la forme de son crâne, très plat à l'avant, ce qui fait ressortir ses yeux. Cette conformation n'est pas étrangère, d'après Valerie, aux cicatrices que portent ses cornées ni aux difficultés de pousse de ses dents.

Un nanisme n'est pas exclu : certains traits de la chatonne pourraient y être liés, et les vétérinaires ignorent pour l'heure quelle taille elle atteindra. Son adoptante précise que la réponse viendra avec l'âge. Quant au bout de sa queue, légèrement recourbé, un vétérinaire a rassuré Valerie : cette courbure ne gêne pas l'animal et tient peut-être, elle aussi, à sa génétique.

Un chaton débordant d'affection

Aujourd'hui, celle qui tremblait au refuge ne s'éloigne plus guère de Valerie, qui la décrit affectueusement comme une chatonne très collante, tant elle reste près d'elle.

Chaque retour à la maison en donne la preuve : sa maîtresse la trouve près de l'entrée, où l'a fait venir le bruit de la porte du garage, que Goblin sait reconnaître. Plus question de se cacher : c'est par des miaulements enthousiastes que la chatonne l'accueille.