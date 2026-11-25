Ates est un chien de 13 ans, qui a connu l'horreur. Son histoire, racontée par Action Protection Animale , a débuté avec la venue des gendarmes de Chambly, dans l'Oise, au domicile d'une famille marquée par la violence.

Ce n'est pourtant pas pour un animal que les forces de l'ordre avaient fait le déplacement : le père était soupçonné de s'en prendre à sa femme et à ses enfants.

Sous le même toit vivait aussi Ates, qui restait le plus souvent enfermé dans une cage, rapporte l'association.

© Action Protection Animale

Une cage dissimulée derrière des cartons

Et quand la seule présence du chien, ou son regard, finissait par gêner ? On le faisait alors disparaître derrière des cartons : sa cage était cachée aux yeux de tous.

L'isolement n'était pas tout. D'après Action Protection Animale, le vieux chien était frappé, lui aussi. Quant à ses griffes, d'une longueur anormale, elles laissent penser à l'association que cet enfermement ne datait pas d'hier.

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Ates en sécurité, une plainte déposée

L'homme a été interpellé, puis placé en garde à vue. Ates, lui, a été confié à Action Protection Animale. Le canidé senior est désormais hébergé dans une pension partenaire de l'association, à l'abri des cris comme des coups.

Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ses bienfaiteurs ont porté plainte et promettent de rester attentifs à la suite judiciaire, pour que les mauvais traitements qu'ils dénoncent ne restent pas sans réponse.

« À 13 ans, Ates mérite enfin de connaître autre chose que l’enfermement, la violence, et la peur, conclut Action Protection Animale, qui mène de nombreuses actions pour sauver nos fidèles amis à 4 pattes, pour Ates et pour tous les autres, nous continuerons de nous battre. »

L'info Woopets : quels sont les impacts de l'isolement en cage chez un chien ?

Enfermer un chien dans une cage en permanence n'est pas sans conséquences. Privé de liberté, de contacts et de stimulations, l'animal peut développer un profond mal-être. Anxiété, stress chronique, frustration, aboiements répétés ou comportements destructeurs : les signes de souffrance peuvent être nombreux.

À terme, cet isolement prolongé risque d'entraîner des troubles du comportement et de nuire à son équilibre émotionnel. Comme le rappellent les professionnels de l'éducation canine, une cage ne doit jamais devenir un lieu de punition ni un moyen de se débarrasser de son compagnon à 4 pattes. Un chien a besoin d'interactions, de mouvement et d'attention chaque jour.