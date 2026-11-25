Dans ce village du Lot-et-Garonne, Kitty est une chatte Angora du voisinage, sociable et gourmande, qui s'est taillée depuis plusieurs mois une place de choix à la mairie, jusque dans la salle du conseil, auprès des élus et du maire. Son histoire, relayée par actu.fr , a pourtant commencé par une petite énigme, avant qu'un épisode survenu l'hiver dernier ne vienne s'y ajouter…

Les jours de conseil à Cocumont, Kitty a pris ses habitudes. Les élus réunis autour de la grande table ovale la voient passer de l'un à l'autre en pleine discussion, récoltant volontiers quelques câlins avant de s'arrêter près de l'un d'eux. Une fois posée, bien sagement, elle semble suivre les échanges avec le plus grand sérieux.

Les photos la montrent installée sur la table, tout près des élus, même quand la séance tire en longueur !

© B. L. / Le Républicain 47

Mimine, l'inconnue qui habitait à côté

Comment une chatte du quartier est-elle devenue la mascotte des lieux ? L'été, une fenêtre reste toujours ouverte quelque part, et la petite curieuse n'a jamais eu de mal à se glisser à l'intérieur. Sociable, la minette apprécie aussi la compagnie et les câlins.

Un jour, le maire lui a offert quelques friandises. Il n'en fallait pas davantage ! Réceptions, réunions… Ses visites à la mairie se sont dès lors multipliées.

À l'époque, personne ne savait d'où elle venait, si bien qu'on l'avait baptisée Mimine. Le mystère a fini par se dissiper : la visiteuse vivait tout près, au sein d'une famille voisine. Depuis, la chatte de la mairie a retrouvé son vrai nom, Kitty.

© B. L. / Le Républicain 47

Le maire absent, la minette introuvable

Peu à peu, Kitty a étendu son territoire jusqu'au bureau du maire dont la porte reste entrebâillée et où les gourmandises ne manquent jamais. Elle ne s'éloigne d'ailleurs guère du maire de Cocumont, y compris pendant les séances.

L'hiver dernier, il s'est absenté quelques jours, et Kitty s'est alors cachée. Visiblement, la petite boule de poils boudait ! Elle n'a refait surface qu'une fois son protecteur de retour.