Cette chatte de 14 ans a été sauvée d’un élevage clandestin, mais reste la dernière à attendre une famille

Ils sont tous partis vers leur nouvelle vie, sauf elle. Lison, sauvée avec sa fille Diane d’un élevage où les chats étaient reproduits pour être vendus sur un site de petites annonces, est aujourd’hui la dernière à attendre une famille. Douce, calme et affectueuse malgré son asthme, cette jolie chatte de 14 ans espère enfin connaître le confort d’un vrai foyer.

Certaines histoires commencent dans la souffrance, mais peuvent heureusement se poursuivre sous le signe de l’espoir. Lison fait partie de ces animaux qui, après un passé difficile, attendent encore la chance de connaître enfin une vie paisible et entourée d’amour.

Rescapée d’un élevage clandestin

L’histoire de Lison, une gentille minette de 14 ans, a commencé par un simple signalement, à la suite d’un message publié sur un célèbre site de petites annonces, où des chatons étaient proposés à la vente pour 100 €.

Lison Race : Européen Âge : 14 ans Localisation : Châtenay-Malabry (92290) France Association : LA VOIE FELINE Rencontrer Lison

L’enquête menée par la suite a permis de découvrir un véritable système de reproduction intensive : « Après enquête, un homme peu scrupuleux faisait reproduire ses chats et vendaient les chatons… », explique l’association La Voie Féline sur Animaux.fr.

Lison et sa fille Diane ont alors été sauvées de cet environnement. Toutes 2 venaient de mettre au monde 4 chatons. Depuis, tous eu la chance de trouver une famille aimante. Tous, sauf Lison…

© La Voie Féline

Née en septembre 2012, la petite chatte est aujourd’hui la dernière à attendre sa famille. Après tout ce qu’elle a traversé, elle mérite à son tour de connaître la douceur d’un foyer, la sécurité et surtout l’amour d’une famille qui lui offrira enfin la belle vie qu’elle attend.

À 14 ans, Lison attend encore sa famille pour la vie

À 14 ans, Lison n’a rien perdu de sa douceur : calme, affectueuse et facile à vivre, cette adorable chatte est une véritable compagne du quotidien. Asthmatique, elle a besoin de soins 2 fois par jour, qu’elle accepte avec beaucoup de patience et sans difficulté. Stérilisée, identifiée, vaccinée et testée négative au FIV et au FELV, elle n'attend qu'une chose: poser en fin ses patounes dans un foyer aimant pour toujours.

© La Voie Féline

Pour sa retraite, Lison recherche une famille disposant d’un accès extérieur sécurisé, où elle pourra profiter paisiblement de ses journées. Son âge et ses petits besoins médicaux ne changent rien à l’essentiel : Lison est un amour de chat qui mérite, elle aussi, de connaître enfin la chaleur d’un foyer et une famille pour la vie. Alors, êtes-vous prêt à lui ouvrir votre cœur ?

Retrouvez de plus amples informations (frais, compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association La Voie Féline sur l’annonce Animaux.fr de Lison.