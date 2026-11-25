Déposés dans une vieille boîte de chips devant la clinique vétérinaire de l'association Blue Cross, dans le quartier de Hammersmith à Londres, 4 chatons d'environ 6 semaines ont été recueillis par le personnel. Leur histoire a été relayée par Companion Life .

C'est en arrivant à l'hôpital pour animaux de King Street, à Hammersmith, que les employés de Blue Cross ont découvert les 4 petits félins. Ils avaient été laissés dans une boîte qui avait autrefois contenu des chips, à l'extérieur du bâtiment.

Dorito, Pringle, Skips et Wotsit

Examinés par les vétérinaires, les 4 rescapés se portaient bien. L'équipe leur a ensuite donné des noms, et ils sont ainsi devenus Dorito, Pringle, Skips et Wotsit.

© Companion Life

C'est à Burford (Oxfordshire), dans le centre de placement de l'association, que les 4 félins ont poursuivi leur parcours, une fois traités contre les puces et vermifugés comme le veut l'usage.

Sur place, l'attente a été brève. L'équipe n'a pas tardé à leur dénicher des adoptants, et chacun a trouvé une famille avant Noël.

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26 % de chatons de plus par rapport à l'an dernier

« Nous sommes très heureux d'avoir pu aider ces chatons à trouver une famille aimante aussi vite, et à temps pour Noël. Nous invitons toute personne en difficulté pour s'occuper d'un animal, ou ayant une portée non désirée, à nous contacter pour obtenir de l'aide », a déclaré Amanda Rumball, chargée du bien-être vétérinaire chez Blue Cross.

Depuis le début de l'année, Blue Cross a recueilli 26 % de chatons de plus que sur la même période de 2025.

D'après l'association, le pays traverse une crise du bien-être animal qui passe inaperçue, nourrie par les difficultés persistantes liées au coût de la vie. Elle redoute que certains propriétaires renoncent à faire stériliser leur compagnon pour s'épargner les frais vétérinaires. Elle s'inquiète également de voir des particuliers faire se reproduire leur chat dans l'espoir de vendre les petits : quand les acheteurs manquent, ces chatons sont remis à des structures d'accueil ou abandonnés à leur sort.

Au-delà de la main tendue aux personnes dépassées par un animal ou par une portée non désirée, l'organisation sollicite des dons en cette période de Noël, afin de pouvoir venir en aide à d'autres chatons comme Dorito, Pringle, Skips et Wotsit.