À Mayotte, où de nombreux chiens errants divaguent et où les actes de maltraitance animale sont régulièrement dénoncés, une chienne prénommée Flo a été découverte sur une plage avec ses 10 chiots. Cette grande famille se trouvait dans un état catastrophique. L'Arche d'Hélios, l'association qui les a secourus, nous a raconté leur histoire, qu'elle décrit comme étant son plus gros sauvetage. Pour cette mère très affaiblie, qui venait de nourrir toute sa portée, comme pour ses petits, un long voyage ne faisait que commencer !

Sur le sable, ils étaient 11 : Flo et ses 10 chiots, que les sauveteurs ont trouvés très mal en point. La chienne, courageuse et aimante, avait donné à manger à chacun de ses petits, mais n'avait presque plus de forces.

Heureusement, les sauveteurs ont réussi à récupérer la mère et ses bébés au complet, sans laisser personne derrière. 11 animaux d'un coup : de tous les sauvetages menés par l'association l'Arche d'Hélios, c'est le plus gros !

© L'Arche d'Hélios

11 vies à remettre sur patte

Une fois toute la tribu à l'abri, le plus urgent restait à faire. Comme l'explique Sandrine, la directrice de l'organisation de protection animale, au micro de Woopets, les rescapés ont reçu de quoi manger et les soins dont ils avaient tant besoin. Lors de leur prise en charge, leur état avait était jugé très préoccupant...

© L'Arche d'Hélios

Puis est venu le grand départ. Flo et ses 10 petits ont quitté Mayotte pour être rapatriés en métropole, là où des familles allaient les accueillir à bras ouverts.

© L'Arche d'Hélios

« Notre maman courage […] a enfin tout l'amour qu'elle mérite »

La suite ? Un sans-faute. Les 11 chiens ont tous été adoptés, ce que l'association résume par une réussite à 100 % ! Elle assure qu'ils vont bien et qu'ils sont heureux dans leurs foyers définitifs.

La fratrie s'est répartie entre la région parisienne, la Bretagne et la Charente-Maritime, au gré des familles qui lui ont ouvert leur porte. Quant à Flo, c'est à Angoulême qu'elle a trouvé son foyer pour la vie. Elle qui s'était occupée de 10 chiots en même temps a désormais des humains aimants rien que pour elle.

« Que du bonheur ! Notre Flo, notre maman courage, après avoir élevé ses 10 bébés envers et contre tout, a enfin tout l'amour qu'elle mérite », avait écrit l'association en 2024, sur sa page Facebook, qui confie ne pas savoir comment remercier assez les adoptants de son adorable protégée.

Le lien n'est pas rompu pour autant : des nouvelles de la mère et de ses petits continuent de lui parvenir, pour le plus grand bonheur des bénévoles qui les ont sauvés.