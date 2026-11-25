Au refuge Alley Cat Rescue, dans le comté de Prince George's (Maryland, États-Unis), une jeune chatte nommée Cilantro, que personne n'a adoptée, s'est trouvé une occupation à plein temps : materner les chatons arrivés sans leur mère. Son dernier protégé, Espresso, dont l'histoire est relayée par Love Meow , avait à peine 1 mois quand il est arrivé blessé dans un carton, et les jours suivants lui réservaient une épreuve plus rude encore...

Espresso ne pesait qu'environ 590 g à son entrée chez Alley Cat Rescue. Sa patte arrière étant gravement fracturée, l'équipe s'est mise à le soigner sans attendre.

Avant de veiller sur les autres, Cilantro a elle-même été secourue. Elle a été découverte dans un jardin, dans un secteur animé de la ville, maigre, sale et apeurée, alors qu'elle s'efforçait d'élever 3 chatons et qu'elle n'avait sans doute pas encore 1 an. L'équipe d'Alley Cat Rescue a mis toute la petite famille à l'abri.

Très à l'aise avec les humains, la jeune chatte avait probablement vécu dans un foyer, où elle n'avait jamais été stérilisée, avant de se retrouver seule avec sa portée.

© Alley Cat Rescue

Cilantro n'a jamais trouvé d'adoptants

Beans, Jalapeno et Pinto partageaient avec elle une particularité : des doigts en plus, qui leur dessinaient de larges pattes en forme de moufle. Les 3 chatons ont été adoptés l'un après l'autre, alors que leur mère, elle, n'a trouvé aucune famille.

Elle n'a pas chômé pour autant ! Dès qu'une portée franchissait la porte du refuge, les petits avaient droit à ses coups de langue et à sa chaleur, Cilantro se couchant en rond contre eux. Alley Cat Rescue a donc choisi de la garder pour de bon en famille d'accueil, avec un rôle taillé pour elle : celui de maman de substitution auprès des chatons devenus orphelins.

Portée après portée, elle les aide à grandir et leur transmet les codes de la vie de chat. « Elle a partagé son affection et son réconfort avec d'innombrables chatons secourus qui avaient besoin d'une présence maternelle », souligne le refuge.

© Alley Cat Rescue

Un examen sans alerte, puis l'urgence

Le lendemain de son arrivée, un vétérinaire avait examiné Espresso sans rien relever d'inquiétant. Or, dès le jour suivant, le chaton s'est effondré d'un coup. Emmené en urgence chez Oaks Veterinary Urgent Care, il y a été stabilisé par les soignants qui ont découvert une déchirure qui l'empêchait d'uriner seul.

Pour que cette lésion ait le temps de cicatriser, les vétérinaires ont posé une sonde urinaire au petit félin. Quand il est revenu quelques jours plus tard, pourtant, sa prise de sang révélait un organisme toujours en difficulté, si bien qu'il est passé peu après sur la table d'opération. L'intervention s'est bien déroulée : son corps s'est remis à fonctionner normalement, aidé par des médicaments, des fluides et des soins de jour comme de nuit.

© Alley Cat Rescue





Entre les visites chez le vétérinaire et les longues journées passées à se remettre, le petit patient paraissait bien seul aux yeux de l'équipe, qui a donc décidé de le présenter à Cilantro. Quelques minutes ont suffi ! Le chaton a enfoui son museau dans le pelage de la chatte, s'est frotté à elle et s'est calé contre son flanc, tandis qu'elle le léchait doucement en enroulant son corps autour du sien.

Fin novembre, Espresso a retrouvé ses jeux de chaton, lui qui a connu une sonde temporaire et plusieurs opérations. Tout n'est pas réglé pour autant : sa patte cassée reste à soigner et la convalescence s'annonce longue.

Cilantro, elle, demeure à ses côtés, ses pattes en moufle refermées sur lui, veillant à ce qu'il reste propre et au chaud pendant que son corps se répare. « Nous sommes si fiers de lui pour sa résilience », conclut l'équipe d'Alley Cat Rescue.