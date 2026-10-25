« Il a ronronné toute la nuit […] » : Bruce reste blotti contre son adoptante après son arrivée (vidéo)

Lorsqu'il a quitté son refuge pour rejoindre le foyer de Sandra, son adoptante, Bruce était présenté comme le chat le plus triste de l'établissement. Mais serait-ce toujours le cas dans sa nouvelle maison ? La touchante vidéo de son arrivée chez lui laisse penser le contraire...

Derrière sa jolie bouille rousse, Bruce Willis cache un passé difficile. Après avoir vécu plusieurs années dans la rue, ce matou a finalement trouvé une personne prête à lui offrir ce dont il avait besoin : un foyer aimant, où il pourrait se sentir en sécurité.

Une vidéo particulièrement touchante, relayée par Cheezburger, montre ses premiers instants dans sa nouvelle maison. Et il suffit de le voir se blottir contre son humaine pour comprendre que cette nouvelle vie commence sous les meilleurs auspices.

Un nouveau départ après des années difficiles

Avant de connaître le confort d’un canapé, Bruce a dû se débrouiller seul dans la rue. En 2019, sa vie a pris un tournant heureux lorsque Sandra a décidé de l’adopter et de lui offrir un foyer aimant, malgré ses problèmes de santé, notamment le FIV, un virus qui affecte le système immunitaire des chats.

© @mrwillisthecat / Instagram

La vidéo, présentée par Cheezburger comme l’histoire du chat de refuge le plus triste, raconte avec émotion cette nouvelle étape. Une description qui reflète l’impression suscitée par son apparence, plutôt qu’un constat sur ce qu’il ressentait réellement.

« Bienvenue à la maison »

Tout commence avec une caisse de transport rose installée sur un siège de voiture. Bruce s’apprête à quitter le refuge pour rejoindre sa nouvelle humaine.

© @mrwillisthecat / Instagram

Des phrases apparaissent à l’écran, comme si elles lui étaient directement adressées : « Rentrons-nous à la maison ? », « Sais-tu seulement ce qu’est une maison ? » ou encore « Es-tu prêt ? ».

Puis vient le moment de découvrir son nouveau foyer. Un message tout simple l’accueille : « Bienvenue à la maison ». Quelques mots qui symbolisent le début d’un nouveau chapitre pour ce matou qui mérite, lui aussi, de connaître la douceur d’un quotidien paisible.

© @mrwillisthecat / Instagram

Une demi-heure plus tard, il reste blotti contre son humaine

Une fois arrivé, Bruce commence à explorer son nouvel environnement. Le salon, le canapé et les odeurs inconnues sont autant de découvertes pour lui. Mais le moment le plus attendrissant survient environ une demi-heure après leur arrivée : le chat roux n’a pas quitté sa nouvelle humaine et reste tout contre elle.

« Quand je repense au jour où j'ai ramené Bruce à la maison… », lit-on en légende, « Je n'ai jamais vu un chat aussi heureux. Il a ronronné toute la nuit jusqu'à ce qu'il s'endorme, blotti contre mon pied. »

Pour Bruce, cette belle histoire ne faisait que commencer comme on peut le constater à travers les autres publications de son compte Instagram. Cette vidéo illustre en tout cas une chose : parfois, le bonheur tient simplement à un canapé, une personne aimante et un endroit où l’on est enfin chez soi…