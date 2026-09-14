Ce chat de 7 ans va mieux, mais reste trop fragile pour être adopté et a besoin de parrains pour ses soins

Moka est un véritable battant. Abandonné et sauvé de l’errance en janvier, ce chat de 7 ans a survécu à une péritonite infectieuse féline (PIF) – une maladie virale grave pouvant provoquer une inflammation généralisée et, dans les cas les plus sévères, le décès de l’animal. Placé en famille d’accueil longue durée chez Céline, présidente de l’association La Petite Tribu (Montlignon, Val-D’Oise), le félin cherche un parrain ou une marraine pour participer au financement de ses soins.

Très sociable et proche de l’humain, Moka a certainement été victime d’un abandon. Livré à lui-même, seul face aux nombreux dangers de la rue, le va-nu-pattes est arrivé sur un point de nourrissage durant l’été 2025, probablement guidé par la faim qui le tiraillait. Quelques mois plus tard, en janvier 2026, sa nourrisseuse a contacté La Petite Tribu en raison de son état préoccupant. Depuis, ce beau chat de 7 ans se bat pour le droit à la vie.

« Pris en charge immédiatement par l’association, Moka a été hospitalisé et les examens ont révélé une PIF (péritonite infectieuse féline), explique Céline, présidente de l’organisation, interviewée par notre rédaction, le traitement de la PIF est légal depuis très peu de temps et reste particulièrement coûteux. Pour Moka, il a représenté environ 2 500 €, auxquels se sont ajoutés l’hospitalisation et les nombreux examens nécessaires à son suivi. »

© La Petite Tribu

« L’équipe de La Petite Tribu a réellement cru le perdre »

Placé en famille d’accueil chez Céline, le matou s’est montré câlin et a commencé à se sentir mieux quelques mois plus tard, à la fin de son traitement contre la PIF. Mais le destin a décidé de s’acharner encore un peu contre ce courageux félin, et a lancé une nouvelle salve d’épreuves sur son chemin.

« Tout semblait enfin aller mieux et l’association envisageait de le proposer à l’adoption, raconte notre interlocutrice, mais Moka a développé une infection bactérienne particulièrement sévère. Les vétérinaires n’ont toujours pas pu déterminer précisément quelle bactérie est responsable. Il présentait des éternuements très importants, de la toux et un état général très dégradé. »

Après 10 longues journées d’hospitalisation et un pronostic réservé, l’ex-chat errant a pu rejoindre les bras réconfortants de sa bienfaitrice, équipé d’une sonde alimentaire. « L’équipe de La Petite Tribu a réellement cru le perdre, confie Céline, il a fallu lui réapprendre progressivement à manger et poursuivre les traitements antibiotiques. »

Et si vous parrainiez Moka ?

Aujourd’hui, son chemin est moins semé d’embûches et Moka se porte mieux. Il conserve toutefois des séquelles respiratoires à la suite de son passé houleux (éternuements, écoulements réguliers…).

« Plusieurs traitements antibiotiques ont été essayés et son état s’est nettement amélioré, mais il reste très fragile, conclut son ange gardienne, qui continue de l’entourer de ses ailes protectrices, compte tenu de sa santé, Moka ne peut actuellement pas être proposé à l’adoption. Il reste donc en famille d’accueil longue durée. »

L’association a lancé un appel au parrainage pour l’aider à faire face aux nombreux frais vétérinaires, qui sont nécessaires pour offrir une vie confortable à son courageux moustachu.

Pour parrainer Moka et aider La Petite Tribu à financer ses traitements, vous pouvez contacter directement l’association sur Animaux.fr.