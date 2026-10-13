Une femme découvre un chaton seul sur le climatiseur du voisin, puis l’accueille dans son foyer

Le fameux « système de distribution des chats » semble encore avoir frappé. Un jour, alors qu’elle laissait simplement ses chiens jouer dans le jardin, une femme a découvert un minuscule chaton installé sur le climatiseur du voisin. Quelques croquettes et un câlin plus tard, Kimchi avait officiellement trouvé son nouveau foyer !

Personne ne s’attend vraiment à ce qu’une simple sortie dans le jardin se transforme en rencontre avec un chaton. Et pourtant, c’est exactement ce qui est arrivé à l’utilisatrice du compte Reddit PainterChick69. Comme si le fameux « système de distribution des chats » avait décidé de faire une livraison surprise, au moment le plus inattendu et sans prendre la peine de sonner à la porte !

Un chaton tombé du ciel… ou presque

Dans une publication relayée par Cheezburger, cette utilisatrice Reddit raconte comment, il y a maintenant 2 ans, une simple fin de journée dans le jardin a pris pour elle une tournure inattendue.

De retour du travail, elle avait laissé sortir ses chiens lorsqu’elle a aperçu un minuscule chaton, seul sur le climatiseur du voisin. La maison étant inhabitée depuis un moment, il était impossible de savoir comment la petite visiteuse est arrivée là. Il était pourtant hors de question de la laisser livrée à elle-même.

© u/PainterChick69 / Reddit

« Je me suis approchée d'elle avec des croquettes qui me restaient de mon précédent chat, décédé depuis. », explique sa sauveuse improvisée « Heureusement, elle ne s'est pas enfuie et s'est laissée prendre. Je l'ai ramenée à l'intérieur et depuis, elle fait partie de l'histoire. »

Difficile d’imaginer une livraison plus simple pour le « système de distribution des chats » !

2 ans plus tard, Kimchi est toujours aussi bien chez elle

Depuis cette étonnante rencontre, 2 ans ont passé, et le minuscule chaton perché sur un climatiseur a bien grandi. Baptisée Kimchi, la petite rescapée est devenue une belle minette au caractère bien trempé.

© u/PainterChick69 / Reddit

Pour son « anniversaire d’adoption », sa famille se réjouit de mesurer le chemin parcouru. « Elle est devenue une chatte adorable, espiègle et magnifique, qui adore me témoigner son affection vers 2 heures du matin tous les jours », raconte son humaine avec humour. Avant d’ajouter : « Je suis tellement heureuse que tu sois arrivée si facilement dans nos vies. » 2 ans plus tard, la jolie Kimchi semble décidément avoir trouvé exactement l’endroit où elle devait être !