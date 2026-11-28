8 événements sans succès, puis une seule rencontre aura suffi à changer le destin de Rex : ce grand chien de refuge a enfin trouvé une famille grâce à une initiative originale organisée pendant un match de hockey. Une belle victoire pour ce toutou, mais aussi pour l'association qui multiplie les adoptions en offrant aux chiens une chance de séduire le public autrement..

À Albuquerque (Nouveau-Mexique), l'initiative relayée par KOAT réunit l'équipe de hockey des New Mexico Goatheads et la Wiggly Butts Foundation, une association présidée par Natalie Mahoney.

Le club et la Wiggly Butts Foundation, une structure entièrement animée par des bénévoles, ont noué un partenariat. Ces derniers vont chercher des chiens hébergés par le service municipal de protection animale d'Albuquerque, puis les amènent aux matchs de hockey des New Mexico Goatheads, où ils installent des points d'adoption éphémères, le temps d'une rencontre.

La 9e tentative a été la bonne pour Rex

Rex compte parmi les toutes premières réussites de cette formule. Ce grand chien n'en était pourtant pas à sa première présentation au public : il avait déjà participé à 8 événements de la fondation, et aucun ne lui avait permis de trouver un foyer.

© KOAT

À en croire Natalie Mahoney, la présidente de l'association, c'est son gabarit qui jouait contre lui : face à un animal de cette taille, les visiteurs passaient leur chemin, événement après événement.

Le premier rendez-vous organisé à l'occasion d'un match a changé la donne. Là où 8 tentatives n'avaient rien donné, une seule a suffi : la partie n'avait même pas commencé que Rex avait déjà trouvé sa famille.

Hors des box, au contact des visiteurs

Lors de ces rendez-vous, les chiens ne restent pas enfermés dans des box. Chacun est accompagné d'un référent, de sorte que les personnes intéressées peuvent l'approcher, faire sa connaissance et se forger une idée de son caractère.

La fondation a aussi choisi d'alléger la note pour ceux qui décident d'adopter un chien sur place : lors de ses événements, elle règle elle-même les frais d'adoption. Les nouvelles familles ne repartent pas les mains vides non plus : elles reçoivent un kit de démarrage, garni de nourriture et de matériel.

© KOAT

Pour Natalie Mahoney, ces présentations ont un autre mérite : elles aident à bousculer les idées reçues qui collent aux animaux passés par un refuge. « C'est vraiment agréable de voir les gens réaliser que les chiens de refuge ne sont pas, je ne sais pas, des choses effrayantes ou de simples animaux sauvages », a-t-elle déclaré.

« Ils veulent simplement de l'amour »

Le portrait qu'elle dresse de ces pensionnaires de refuge est tout autre : « Au contraire, ils sont si calmes et loyaux, ils veulent simplement de l'amour, être traités avec gentillesse et trouver leur famille. »

Depuis qu'elle a démarré son activité, en avril, la Wiggly Butts Foundation a permis plus de 80 adoptions au total, d'après sa présidente.

Aux yeux de Natalie Mahoney, l'essentiel restait toutefois de confier chaque chien au foyer qui lui convenait. Voir les adoptions continuer à s'enchaîner, aussi stimulante que soit cette série, passait après.