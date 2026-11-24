Le vendredi 20 novembre, dans une station de lavage de South Euclid, dans l'Ohio, une petite chienne de soutien émotionnel nommée Mitz a sauté de la voiture que sa maîtresse nettoyait. La police, qui avait d'abord enquêté pour vol, a annoncé le lundi 23 novembre au soir que l'animal avait été rendu, rapportait Fox 8 Cleveland WJW .

Mitz, dont le nom se prononce Mitzy, est une chienne de 3 ans au poil beige, issue d'un croisement entre Shih Tzu et Yorkshire Terrier. Ce tout petit gabarit de moins de 2 kilogrammes est un animal de soutien émotionnel.

© South Euclid Police Department / Facebook

Un collier, mais pas d'identification

Le vendredi 20 novembre, vers 14 h, elle avait disparu au Clean Express Car Wash, une station de lavage située sur Mayfield Road, à South Euclid. Pendant que sa maîtresse nettoyait le véhicule, la petite croisée a sauté dehors. Elle portait bien un collier, de couleur bleue en l'occurrence, mais n'avait ni médaille ni puce électronique.

Sa maîtresse l'a cherchée, sans parvenir à la retrouver. Elle a alors contacté la police locale (South Euclid Police Department), afin de savoir si l'animal n'avait pas été conduit à la fourrière, puis elle est allée interroger les employés de la station.

Une disparition d'abord prise pour un vol

Les salariés lui ont expliqué avoir trouvé la chienne, puis l'avoir confiée à une autre personne qui s'était présentée comme sa propriétaire. La disparition de Mitz a donc d'abord été traitée comme un vol par les policiers.

Le lundi 23 novembre au soir, la police a finalement annoncé que la petite croisée avait été rendue, saine et sauve. D'après les forces de l'ordre, le couple qui l'avait emmenée de la station de lavage semble avoir cru rendre service.

© Fox 8 Cleveland WJW

Mitz est rentrée à la maison

Les enquêteurs ont refermé le dossier, la chienne ayant regagné son foyer en bonne santé. Sur sa page Facebook, la police de South Euclid a précisé que l'affaire ne faisait plus l'objet d'aucune enquête, remerciant au passage le public pour son aide. Une photo publiée avec le récit montre une femme âgée tenant la chienne dans ses bras, une scène que la légende présente comme des retrouvailles.