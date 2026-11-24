Ce qui devait être une simple intervention pour porter secours à un automobiliste a pris une tournure pour le moins inattendue pour les patrouilleurs de l’Arizona Department of Public Safety. Après avoir veillé sur Raja, le chien du conducteur transporté à l’hôpital, les agents ont dû venir une nouvelle fois en aide à sa mère, venue récupérer l’animal avec ses 2 propres toutous. En sortant de sa voiture, elle s’est retrouvée coincée dehors, ses 2 compagnons ayant verrouillé les portières de l’intérieur ! Heureusement, les policiers ont réussi à débloquer la situation et les 3 chiens ont pu rentrer chez eux avec leur humaine.

Le mardi 10 novembre 2026, à Phoenix en Arizona (Etats-Unis), des patrouilleurs appelés auprès d'un automobiliste pris de douleurs à la poitrine ont veillé sur son chien Raja, resté dans le véhicule après le départ de son maître pour l'hôpital. L'intervention, relatée par AZ Family, s'est prolongée de façon inattendue à l'arrivée de la mère du conducteur, venue récupérer l'animal avec ses 2 propres chiens.

Les agents intervenaient initialement pour une urgence médicale

Les agents de l'Arizona Department of Public Safety (DPS) avaient été appelés pour une situation inhabituelle sur la bretelle d'accès à la Loop 202 Red Mountain, à hauteur de la 40th Street, dans l'est de Phoenix. Sur place, ils ont trouvé un conducteur qui souffrait de douleurs à la poitrine et avait besoin de soins. L'homme a été transporté à l'hôpital.

Sa voiture n'était pas vide pour autant : son chien Raja se trouvait toujours à l'intérieur.

© AZDPS Highway Patrol

Les patrouilleurs n'ont pas voulu repartir en le laissant derrière eux. Ils ont donc joint la famille de l'automobiliste, afin de s'assurer qu'un proche pourrait venir chercher le quadrupède, puis ils sont restés à ses côtés en attendant la relève. C'est finalement la mère du conducteur qui a fait le déplacement.

Les 2 chiens de la mère verrouillent sa voiture

Elle n'était pas venue seule : ses 2 propres chiens l'accompagnaient. À peine était-elle descendue pour aller chercher Raja que le véhicule s'est verrouillé, ses 2 compagnons encore à bord, la laissant à l'extérieur. Le média américain leur attribue cette fermeture, sans expliquer comment elle s'est produite.

Venus pour une urgence médicale, puis restés sur place pour garder un chien, les patrouilleurs ont alors déverrouillé la voiture. La mère du conducteur est ensuite rentrée chez elle sans encombre avec les 3 chiens.