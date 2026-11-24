Panda, une jeune chatte noire et blanche, n'avait connu que la rue : elle a grandi dans un parc du Bronx aux côtés de Tommy Boy, un félin tigré brun qui était son meilleur ami. Trouvée dans la neige par un froid mordant, elle a été mise à l'abri avec lui par l'association Little Wanderers, mais les 2 compagnons n'ont pas profité longtemps de leur nouvelle vie. Restait à trouver une famille pour la petite rescapée... Et celle qui s'est présentée lui réservait une belle surprise.

Pendant les 9 premiers mois de sa vie, Panda n'a eu pour maison qu'un parc du Bronx, rapporte Love Meow. Le chaton femelle à la robe noire et blanche dormait où elle pouvait, tapie sous les bancs ou dissimulée derrière les buissons. Les alentours étaient dangereux. Pour grappiller quelques restes et profiter d'un coin d'ombre, elle gagnait un jardin des environs, tandis qu'un sous-sol sale, non loin de là, lui servait de refuge.

Une seule chose ne changeait jamais : la présence de Tommy Boy, un chat tigré au poitrail blanc qui partageait le même parc et avec lequel elle formait un duo soudé.

© Little Wanderers NYC

Une chatte qui a gardé confiance en l'humain

Le jour où un membre de l'association Little Wanderers s'est rendu dans le parc pour porter secours à un autre chat, Panda était là. C'était l'une des périodes les plus froides de la décennie, et la jeune chatte grelottait dans la neige.

Les bénévoles n'ont pourtant pas découvert un animal apeuré et recroquevillé dans un coin : Panda s'amusait, et c'est sa sociabilité qui les a frappés. « Elle était dehors dans la neige. En train de jouer », raconte l'association. Tous ces mois dehors n'avaient visiblement pas entamé sa confiance envers les humains.

Panda et Tommy Boy ont été mis à l'abri en même temps, puis confiés à la même famille d'accueil. Là encore, pas question de les éloigner l'un de l'autre : photographier le matou tigré sans que sa complice s'invite dans le cadre relevait presque de l'exploit ! L'association comptait bien voir ces 2 animaux inséparables partir ensemble vers leur futur foyer.

© Little Wanderers NYC

Une place vide à ses côtés

Les 2 chats goûtaient à la sécurité depuis peu lorsque la maladie a emporté Tommy Boy. Pour Panda, privée de son compagnon le plus cher, le coup a visiblement été rude.

Entourée par celles et ceux qui s'occupaient d'elle, la chatte s'est alors rapprochée plus encore des humains, devenant une ombre très câline qui ne demandait qu'à rester près de quelqu'un. Petit à petit, au milieu de toute cette tendresse, elle s'est remise de cette épreuve.

© Little Wanderers NYC

Sa douceur, elle, n'a jamais faibli. Curieuse de tout, chiens compris, la jeune chatte ne tient pas en place entre ses explorations, ses parties de chasse et ses bonds ; qu'une main s'approche pour la câliner, et la voilà pourtant qui s'abandonne !

« Elle se frotte contre votre main, se laisse tomber théâtralement sur le côté et présente fièrement son ventre comme si c'était son plus grand exploit », décrit sa famille d'accueil. Âgée aujourd'hui de 1 an et 3 mois, la minette est stérilisée, vaccinée, identifiée par puce électronique et en pleine forme.

© Little Wanderers NYC

Un prénom qui a fait pleurer les bénévoles

De leur côté, Jordan Bean et son mari cherchaient une compagne pour leur chat, un tigré de 2 ans très joueur. En découvrant la fiche de Panda, ils ont eu la certitude d'avoir trouvé la bonne.

Le nom de leur matou ? Tommy Boy. Même prénom, même robe que l'ami disparu de la petite rescapée... « Quand j'ai raconté cette coïncidence à nos bénévoles, ils étaient tous en larmes », confie Annie Ahari, la conseillère en adoption de Little Wanderers qui a accompagné cette rencontre.

Adoptée pour de bon, Panda vit aujourd'hui avec ce second Tommy Boy, un félin au caractère doux auprès duquel elle se pelotonne.