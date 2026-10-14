Une étude sur 7 936 décès de chats estime leur espérance de vie à la naissance à près de 12 ans

Il partage vos soirées sur le canapé, vos petits rituels du matin et parfois même votre oreiller. Mais combien de temps votre chat peut-il espérer vivre à vos côtés ? Une étude britannique apporte des éléments de réponse et nous aide à mieux comprendre les facteurs qui influencent la longévité de nos petits compagnons à moustaches.

Combien de temps votre chat peut-il espérer partager votre quotidien ? C’est précisément la question à laquelle des chercheurs britanniques ont tenté de répondre dans une étude publiée dans le Journal of Feline Medicine and Surgery*. Leur objectif était de mieux comprendre la longévité des chats de compagnie au Royaume-Uni et les facteurs susceptibles de l’influencer. Pour cela, ils ont établi des tables de mortalité permettant d’estimer l’espérance de vie des chats dans leur ensemble, mais aussi selon leur sexe et leur race. Ces chercheurs se sont également intéressés à plusieurs caractéristiques, comme la stérilisation et le poids corporel, afin d’explorer leurs liens avec la durée de vie. Une démarche précieuse pour mieux connaître nos petits compagnons et comprendre ce qui peut être associé à une vie plus longue !

Une espérance de vie moyenne d’environ 12 ans

Les auteurs de cette étude sur l’espérance de vie féline se sont appuyés sur les données du programme vétérinaire VetCompass qui collecte et analyse des données médicales provenant des dossiers de consultations de chiens, de chats et d’autres animaux suivis dans des cliniques vétérinaires. Ils ont ainsi pu analyser 7 936 décès de chats suivis dans des cliniques vétérinaires au Royaume-Uni en 2019. Résultat : l’espérance de vie à la naissance était estimée à 11,74 ans pour les chats étudiés.

Un repère précieux qui ne prédit pas pour autant l’avenir de nos boules de poils : en effet, chaque chat est unique, et sa longévité dépend de nombreux facteurs.

Mâle, femelle, race : tous les chats ont-ils la même espérance de vie ?

Cette étude a notamment mis en évidence que tous les chats ne sont pas égaux face à la longévité. Selon les résultats, les femelles vivent en moyenne plus longtemps que les mâles : 12,51 ans contre 11,18 ans à la naissance.

La race semble également jouer un rôle : parmi les groupes étudiés, le Burmese et le Birman affichent une espérance de vie estimée à plus de 14 ans, tandis que le Sphynx présente une estimation plus faible, de 6,68 ans.

Ces différences de longévité raciale intéressent tout particulièrement l’épidémiologie vétérinaire, qui cherche à mieux comprendre les facteurs associés à la santé et à la durée de vie des animaux. Attention toutefois à ne pas tirer de conclusions hâtives : ces chiffres sont des moyennes statistiques, assorties d’une marge d’incertitude, et ne permettent pas de prédire combien de temps vivra un chat en particulier. La race n’est d’ailleurs qu’un facteur parmi d’autres, aux côtés notamment de la stérilisation et du poids corporel.

Stérilisation, poids, santé : quels facteurs peuvent influencer la longévité ?

La stérilisation, le poids et le suivi de santé font partie des facteurs à prendre en compte pour aider son chat à vivre longtemps et en bonne santé. Dans cette étude, les chercheurs ont en effet observé que les chats non stérilisés et ceux dont le poids corporel n’était pas optimal présentaient une espérance de vie plus courte.

Rappelons une nouvelle fois que ces résultats mettent en évidence des associations statistiques, sans prouver à eux seuls un lien direct de cause à effet. Néanmoins, pour aider votre petit félin à rester en pleine forme et à s’épanouir au quotidien, quelques bonnes habitudes peuvent faite toute la différence : lui proposer une alimentation équilibrée, adaptée à son âge et à son activité, surveiller régulièrement son poids et prévoir des visites vétérinaires pour suivre son état de santé. Un environnement sécurisé, des occasions de jouer et de se dépenser, mais aussi des moments de calme contribueront également à son bien-être. L’objectif est d’offrir à votre minou les meilleures conditions de vie possibles.

Gardez enfin à l’esprit que cette étude en épidémiologie vétérinaire nous permet de mieux comprendre la longévité de nos compagnons félins mais ne garantit rien individuellement. Chaque chat est unique, mais de bonnes habitudes peuvent quand même l’aider à profiter pleinement de belles années à vos côtés !

* Teng KT, et al. « Life tables of annual life expectancy and risk factors for mortality in cats in the UK », Journal of Feline Medicine and Surgery, 2024 May;26(5).