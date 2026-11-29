Une nouvelle recrue à 4 pattes s’apprête à vivre une aventure hors du commun dans le Gard ! D’ici 3 ans, si elle franchit avec succès toutes les étapes de son apprentissage, Bulma pourrait épauler les sapeurs-pompiers dans des missions particulièrement délicates, allant de la recherche de personnes disparues à celle de victimes ensevelies ou immergées. Pour atteindre cet objectif, la petite chienne pourra compter sur un compagnon d’expérience, Pyrus, qui lui transmettra son savoir-faire avant de goûter à une retraite bien méritée.

Une jeune chienne de race Australian Kelpie et répondant au nom de Bulma a récemment rejoint les rangs des sapeurs-pompiers du Gard, où ses premières leçons viennent de commencer. Son arrivée, relayée par ici.fr le mardi 17 novembre 2026, prépare une relève qui demandera plusieurs années.

Âgée de 3 mois seulement, Bulma appartient donc à une race de chien de berger originaire d'Australie, le Kelpie en l'occurrence. La date de son arrivée n'a pas été précisée, mais la jeune femelle est déjà présentée comme une possible mascotte des pompiers du département.

© Sapeurs-pompiers du Gard / Facebook

Pour l'heure, Bulma n'en est qu'au tout début de son parcours aux côtés de son maître-chien, prénommé Mickael d'après la page Facebook des Sapeurs-pompiers du Gard, et le chemin s'annonce long. Le service d'incendie et de secours évalue la durée de sa formation à environ 3 ans ; ce n'est qu'au terme de cette longue période d'apprentissage qu'elle pourra « participer à la recherche de victimes ensevelies, disparues en milieu naturel ou immergées. »

La petite chienne n'avancera pas seule au sein des pompiers gardois. Elle est appelée à succéder à Pyrus, Berger Allemand présenté comme « le chien expérimenté du binôme, qui l’accompagnera dans ses premiers apprentissages avant une retraite bien méritée ».

« Jeux, exercices et entraînements rythmeront les 2 à 3 prochaines années de formation. À terme, Bulma pourra participer à la recherche de victimes ensevelies, disparues en milieu naturel ou immergées. En attendant, place à la découverte et à l’apprentissage ! Bienvenue Bulma et bonne aventure à ce nouveau binôme ! », conclut l'auteur de la publication Facebook que voici :

