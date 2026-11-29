Une chienne qui semblait errer seule dans une école californienne s'est retrouvée piégée dans un espace si étroit entre 2 conteneurs maritimes qu'elle ne pouvait plus en sortir. Pour la libérer, les pompiers ont dû faire appel à une grue et déplacer l'un des blocs de métal avec une extrême précaution. Désormais prise en charge par un refuge, la rescapée attend qu'une personne reconnaisse son visage et permette de la ramener auprès des siens.

Le lundi 16 novembre 2026, une chienne aperçue sans maître s'est retrouvée coincée entre 2 conteneurs maritimes dans une école de Duarte, dans la vallée de San Gabriel en Californie (Etats-Unis). Des agents de contrôle animalier sont venus à son secours, rapportait KTLA.

D'après Pasadena Humane, le refuge local, un habitant avait d'abord tenté d'attraper l'animal, qui semblait se promener seul, sans maître aux alentours.

« Les conteneurs étaient extrêmement lourds et ne bougeaient pas du tout »

Lorsqu'une agente de contrôle animalier du refuge est arrivée à l'école, la chienne s'est engouffrée entre 2 gros conteneurs industriels. L'écart entre eux était trop mince : à peine engagée, elle n'a plus pu en ressortir seule.

© Pasadena Humane / Facebook

Impossible, ensuite, d'écarter ces masses de métal pour lui ouvrir un passage : « Les conteneurs étaient extrêmement lourds et ne bougeaient pas du tout », a expliqué le refuge. Il a donc fallu appeler les pompiers du comté de Los Angeles.

© Pasadena Humane / Facebook

Une grue utilisée pour sauver la chienne

Pour dégager la chienne, il a fallu se servir d'une grue : amenée sur place par les pompiers, elle a servi à écarter peu à peu l'un des 2 blocs de métal. « Lentement mais sûrement, centimètre par centimètre, les pompiers ont déplacé avec précaution l'un des conteneurs juste assez pour que la petite chienne puisse se dégager », a décrit Pasadena Humane.

© Pasadena Humane / Facebook

Restait à la sortir de son recoin, ce qui a demandé encore un peu de manœuvre. Elle s'est enfin retrouvée libre, dans les bras de l'agente du refuge.

© Pasadena Humane / Facebook

Après l'intervention, c'est la Pasadena Humane qui a accueilli la rescapée, et l'équipe veille encore sur elle. L'association ignore d'où elle vient, mais suppose que quelqu'un la cherche. D'où l'appel lancé au public : « Nous avons besoin de votre aide pour la ramener chez elle », a déclaré l'équipe, qui invite chacun à relayer le message pour qu'elle retrouve les siens.