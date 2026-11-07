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Après des mois de soins, ce chaton timide ferme les yeux et les pattes dans les bras de sa future adoptante


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Emotion
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Fungi, un chaton noir et blanc, a été trouvé en juin par Shyaniz et l'équipe de Bubupawpaw, un groupe de familles d'accueil pour chats basé en Indonésie, rapportait The Dodo. Soigné pendant des mois pour une infection de la peau, le petit félin a ensuite été présenté à l'adoption lors d'un évènement où il est resté la plupart du temps à l'abri des regards.

Illustration : "Après des mois de soins, ce chaton timide ferme les yeux et les pattes dans les bras de sa future adoptante"
© Bubupawpaw / Instagram

Lorsque Shyaniz et ses compagnons de sauvetage l'avaient découvert, en juin, le petit chat tuxedo vivait sans foyer. Son pelage était troué par endroits et sa peau, irritée, le faisait beaucoup souffrir.

« Quand nous l'avons trouvé, son corps était couvert d'une infection fongique de la peau, et c'est d'ailleurs ainsi qu'il a eu son nom », a expliqué Shyaniz, sauveteuse au sein de Bubupawpaw. Ainsi baptisé Fungi, le chaton a été pris en charge par cette dernière, qui s'est engagée à veiller sur lui. Après une première visite chez le vétérinaire, point de départ d'une longue série de traitements pour la peau, il a rejoint le domicile de sa sauveteuse pour s'y reposer et s'y rétablir.

Le chaton noir et blanc, le museau marqué, blotti dans une veste grise
© Bubupawpaw / Instagram

Un rescapé qui se cachait encore

Les jours passant, les traitements ont fait effet sur sa peau. Sa méfiance, elle, n'a pas bougé : Fungi préférait la plupart du temps rester tapi dans sa litière plutôt que de fréquenter le reste de la maisonnée. Personne ne sait ce qu'il avait traversé avant d'être recueilli ; à en juger par son état et son comportement, Shyaniz avait le sentiment qu'il n'avait jamais connu ni tendresse ni sécurité. Elle comptait sur beaucoup d'attentions et des habitudes régulières pour l'aider à sortir de sa coquille.

Le petit félin tenu à bout de bras devant un feuillage
© Bubupawpaw / Instagram

Quelques mois de soins plus tard, le félin allait suffisamment bien pour être proposé à l'adoption. Shyaniz l'a donc emmené à l'Indonesia International Pet Expo, en espérant qu'il y rencontrerait la bonne personne. Dans la foule, qui l'a d'abord intimidé, le petit rescapé s'est fait oublier de nombreux passants.

« Pendant l'événement, il a passé la plupart du temps caché dans sa litière, donc peu d'adoptants potentiels se sont intéressés à lui », a raconté la sauveteuse. Pendant que d'autres chatons repartaient avec leur nouvelle famille, Fungi attendait toujours, une situation qui attristait l'équipe, a confié Shyaniz.

Le stand de Bubupawpaw, ses cages et ses décors de chats devant les visiteurs
© Bubupawpaw / Instagram

Les pattes refermées autour d'un poignet

C'est alors qu'une femme prénommée Angelica s'est arrêtée. Parmi les nombreux chats présents, c'est vers Fungi que son attention s'est portée, et le coup de cœur a été immédiat.

La suite a surpris tout le monde. Fungi s'est laissé soulever et porter comme un nourrisson, avant de s'installer en quelques instants dans ses bras. Le chaton que sa timidité tenait d'ordinaire à l'écart des humains a refermé ses pattes autour du poignet de la visiteuse, puis a fermé les yeux.

Angelica tient Fungi couché sur le dos, les yeux fermés, au milieu de la foule
© Bubupawpaw / Instagram

« Quand elle l'a pris dans ses bras, il a semblé se sentir à l'aise avec elle presque immédiatement, alors qu'il a d'habitude si peur des gens », a observé Shyaniz. Conquise, Angelica a décidé aussitôt de l'adopter : elle a déposé sa demande et s'est pliée au processus de sélection de Bubupawpaw.

« Une fois tout approuvé, Fungi a enfin trouvé sa famille pour la vie ! », a déclaré la sauveteuse. La scène de la rencontre a été diffusée sur Instagram par Bubupawpaw, tandis qu'une publication du compte Flowey & Friends montre Fungi dans son nouveau foyer.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Depuis toujours, les chiens occupent une place particulière dans la vie de Kheireddine. Il a notamment grandi avec Ulysse, un Boxer, et partagé 12 années de complicité avec Kalash, une croisée Berger Allemand. Son amour pour les animaux est toujours aussi vif. Après une première orientation vers les métiers d'art, avec une formation en céramique, il a finalement trouvé sa voie dans la rédaction web, qu'il exerce depuis 18 ans. Sur Woopets, il prend un plaisir particulier à raconter les histoires touchantes qui illustrent les liens extraordinaires entre les animaux et les humains, et ces destins où ils se sauvent mutuellement.

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