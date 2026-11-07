« Elle a traversé tant d'épreuves » : cette chatte cherche un foyer après avoir aidé à sauver un chaton avec son sang

Après le décès de la personne qui s'occupait d'elle, Pearl, une chatte à la robe noire de 11 ans, a été confiée à l'association Blue Cross. Elle portait sur le dos et la queue des plaies attribuées à une forte infestation de puces, et il a fallu plusieurs semaines de soins pour la remettre sur pattes. Son histoire, relayée récemment par Discover SWNS , ne s'arrête pourtant pas à sa propre guérison.

Lors de son examen, les vétérinaires avaient découvert chez Pearl des blessures douloureuses au dos et à la queue, conséquence de cette infestation sévère. Les photos avant et après diffusées par l'association, créditées Blue Cross / SWNS, témoignent de l'état dans lequel la chatte était arrivée.

© Blue Cross / SWNS

Pour la soigner, l'association a joué sur deux tableaux : les traitements de son hôpital animalier du quartier de Victoria, en plein centre de Londres, et l'accueil d'une famille bénévole. « Pearl est arrivée chez nous dans de bien tristes circonstances, mais grâce aux soins dans l'une de nos familles d'accueil bénévoles et au traitement dans notre hôpital, nous avons pu lui apporter les soins dont elle avait besoin », explique Amanda Rumball, responsable bien-être pour Londres chez Blue Cross. Au fil des semaines, la chatte noire s'est métamorphosée, au point d'être aujourd'hui prête à rejoindre un nouveau foyer.

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Son sang pour un chaton de 5 semaines

Pendant ce même séjour, Pearl a cessé d'être seulement une patiente. Drew, un chaton errant d'à peine 5 semaines, avait été découvert abandonné sous un buisson de Tooting Common, dans le sud de Londres. Lui aussi payait le prix des puces, qui l'avaient plongé dans une anémie sévère ; seule une transfusion sanguine pratiquée sans tarder pouvait encore le sauver.

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Blue Cross rappelle qu'un chat peut donner son sang entre 1 et 8 ans, à condition de peser au moins 4 à 4,5 kg et d'être en bonne santé générale. Dans le cas présent, le chaton était mourant alors que la chatte, remise de ses propres blessures, se portait bien, et tous 2 appartenaient au groupe A. L'équipe a donc choisi de prélever le sang de Pearl, et ce don a permis au minet de passer le cap.

« Pearl avait besoin de notre aide, et il est incroyable de penser qu'elle a ensuite pu aider à sauver la vie d'un autre chat en donnant son sang », souligne Amanda Rumball. Drew poursuit désormais sa convalescence dans une famille d'accueil de l'association, où il attend qu'une adoption lui soit proposée.

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« Elle a traversé tant d'épreuves et mérite un foyer aimant »

Pearl, de son côté, cherche sa nouvelle famille depuis le centre d'adoption de Blue Cross à Kimpton (Hertfordshire). L'association la présente comme une petite dame d'âge mûr qui goûte les plaisirs tranquilles : on la trouve le plus souvent roulée en boule pour dormir ou bien installée sur sa chaise, à regarder le monde passer, et elle apprécie autant les caresses douces que les parties de jeu avec des pompons souples, lorsque l'envie lui en prend.

« Elle a traversé tant d'épreuves et mérite un foyer aimant où profiter d'une vie heureuse et confortable », conclut Amanda Rumball.