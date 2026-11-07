Ce père rassure une chatonne, sa femme comprend qu’ils vont l’adopter

Agatha, une minuscule chatonne née dans une colonie de chats sauvages, n'était censée passer que quelques semaines chez la bénévole qui l'avait recueillie pour lui donner le biberon. Mais entre un fils qui a veillé sur elle nuit après nuit, des Dogues Allemands accueillants et un père de famille plus tendre que prévu, le programme n'a pas tout à fait suivi le plan initial… Comment une si petite boule de poils a-t-elle pu faire basculer toute une maison ?

Les familles d'accueil le savent bien : héberger un animal pendant quelques semaines est une chose, lui dire au revoir le moment venu en est une autre.

Quelque temps avant de partager ses photos sur Reddit, une bénévole avait publié un message au sujet d'une chatonne : la petite avait besoin d'un foyer douillet et d'une personne prête à lui donner le biberon, comme le relate Cheezburger. Elle ne devait être que de passage dans sa famille d'accueil. Jusque-là, les dernières portées hébergées par la bénévole avaient d'ailleurs toutes trouvé un foyer grâce à l'une des 2 associations avec lesquelles elle collabore.

Mais avec un chaton seul, tout change pour une famille d'accueil... On passe bien plus de temps à le porter et à le sociabiliser, si bien que l'attachement grandit d'autant.

© u/DLeotaud1 / Reddit

Agatha, âgée d'environ 9 semaines au moment de la publication et toujours menue, a ainsi troqué sa colonie contre une vie de petite princesse choyée. Elle a surtout réussi à convaincre le mari et le fils de la maison qu'elle ne devait plus repartir, tout en se faisant des amis parmi les Dogues Allemands de la maison.

Des biberons de 23 h à 5 h du matin

Le jeune homme qui tient la chatonne sur la plupart des clichés est le fils de la bénévole. C'est lui qui a pris en charge les repas et le nettoyage de nuit, en gros de 23 h à 5 h du matin. Scolarisé à la maison en raison d'un système immunitaire fragile depuis sa naissance, il a pu décaler son emploi du temps sans difficulté afin de se consacrer à sa petite protégée.

© u/DLeotaud1 / Reddit

Ces heures passées ensemble ont visiblement laissé une marque : Agatha l'adore et lui fait pleinement confiance.

2 autres photos montrent également la petite chatte en pleine sieste de l'après-midi aux côtés des Dogues Allemands, une scène que tous les chats de la maison connaissent, précise sa maîtresse.

© u/DLeotaud1 / Reddit

Un papa plus tendre que prévu

La bénévole a su 2 semaines après l'arrivée d'Agatha que l'accueil temporaire ne tiendrait pas. Ce jour-là, la petite réclamait son repas à pleine voix pendant que sa maîtresse lui préparait un biberon, lorsqu'elle a entendu son mari arriver dans le couloir en rassurant la chatonne : papa venait la chercher, lui disait-il.

C'est à ce moment précis qu'elle a compris que l'adoption de la chatonne était acquise, et les 2 derniers clichés de la série sont justement consacrés à ce papa au grand cœur.

© u/DLeotaud1 / Reddit

Sous la publication, les internautes ont félicité la famille et salué la complicité qui transparaît entre Agatha, son jeune soigneur, son nouveau papa et les chiens de la maison. Cette ancienne petite chatte de colonie semble avoir trouvé sa place pour de bon !