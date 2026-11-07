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Son maître tente les caresses, mais cette chatte Persane tape sur sa main lorsqu'il tente d'attraper sa sacoche à l’heure de partir travailler (vidéo)


Ecrit par Ludivine Beaurin dans la catégorie Emotion
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Cleo, une chatte Persane au caractère bien affirmé, a pris place sur la sacoche d'ordinateur de son maître alors que celui-ci s'apprêtait à partir travailler. Filmée par sa maîtresse et partagée sur Instagram, la scène a tourné au bras de fer entre un homme pressé et une minette décidée à ne rien lâcher… Qui a eu le dernier mot ?

Illustration : "Son maître tente les caresses, mais cette chatte Persane tape sur sa main lorsqu'il tente d'attraper sa sacoche à l’heure de partir travailler (vidéo)"
© @cleothecitykitty / Instagram

C'est bien connu : nos compagnons à 4 pattes ont souvent une idée très précise de la place qu'ils méritent dans nos vies, et certains ne supportent visiblement pas de passer au second plan. Cleo semble en faire partie. Cette chatte Persane possède son propre compte Instagram, @cleothecitykitty, sur lequel sa famille raconte au fil des publications les aventures de celle qu'elle présente comme une demoiselle pleine d'aplomb. L'une de ces vidéos, relayée par CatTime, la montre en pleine opération de sabotage d'une journée de travail.

© @cleothecitykitty / Instagram

Une sacoche sous bonne garde

Au début de la séquence, la boule de poils était installée sur la sacoche d'ordinateur de son papa. Celui-ci, qui en avait besoin pour aller travailler, s'est approché et a entrepris de la caresser, espérant la convaincre de libérer son bien. Quelques gratouilles, une requête formulée tout en douceur : il lui a expliqué poliment qu'il devait emporter cette sacoche au bureau.

Seulement voilà, Cleo n'avait visiblement aucune intention de bouger. Elle a répondu par un miaulement et repoussé les avances de son maître, comme si elle refusait de le voir quitter la maison. Il a insisté, lui a fait signe de descendre, a renouvelé sa demande… sans plus de succès, la Persane restant campée sur ses positions.

Un homme se penche vers une chatte assise au sol pour la caresser, tandis qu'elle regarde vers l'objectif.
© @cleothecitykitty / Instagram

Des petites tapes pour dire non

Puisque la diplomatie ne donnait rien, l'homme a tenté d'attraper la sacoche. La riposte de la minette n'a pas tardé : à chaque approche, elle lui a écarté la main d'une tape légère. Elle le fixait avec curiosité, levait les pattes pour lui barrer la route, et le manège recommençait.

Derrière l'objectif, la maîtresse de Cleo, qui filmait la scène, ne pouvait retenir ses rires devant ce face-à-face entre le papa de la minette et sa protégée, qui lui tenait tête sans broncher.

www.instagram.com/reel/De5AlPEv0gT/

Le départ malgré tout

Ce petit bras de fer a tout de même fini par tourner en faveur du papa, qui est parvenu à récupérer sa sacoche. Beau joueur, il a remercié sa chatte, lui a offert une dernière caresse et s'en est allé.

Une fois son humain parti, Cleo a jeté un regard autour d'elle avant de quitter les lieux à son tour, comme si elle constatait que sa stratégie avait échoué.

© @cleothecitykitty / Instagram

Sous la publication, les internautes se sont attendris sur cette minette pleine de caractère qui semble très attachée à son humain, certains estimant qu'il devrait lui laisser la victoire une fois et passer la journée avec elle. Cleo en serait certainement ravie !

Photo de Ludivine Beaurin

Par Ludivine Beaurin
Rédactrice web

Rédactrice web depuis 5 ans et titulaire d'un doctorat en Histoire, Ludivine allie sa rigueur à son amour inconditionnel pour les animaux. Heureuse humaine de 7 chats sauvés de la rue, elle se passionne tout particulièrement pour les belles histoires d'adoption et les sauvetages émouvants.

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