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Abandonnée dans un carton scotché derrière les poubelles, cette chatte attend une famille depuis un an


Ecrit par Joséphine Voisart dans la catégorie Emotion
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Un matin d'octobre de l'an dernier, avant l'aube, l'équipe d'AMA Animal Rescue a aperçu un carton fermé au ruban adhésif derrière des poubelles. À l'intérieur se trouvait Lady, une chatte blanche et grise de 3 ans. Près d'un an plus tard, elle n'a toujours pas quitté le refuge de Brooklyn (États-Unis), raconte Love Meow.

Illustration : "Abandonnée dans un carton scotché derrière les poubelles, cette chatte attend une famille depuis un an"
© AMA Animal Rescue

Le jour n'était pas encore levé et l'air était frais lorsque les membres de l'association ont repéré la boîte, un simple carton scellé, calé contre les poubelles de la rue. Depuis combien de temps la chatte s'y trouvait-elle ? Nul ne le sait, peut-être une nuit entière. Malgré cette épreuve, elle s'est pourtant montrée calme et affectueuse. Elle était simplement déconcertée par la situation.

Mise à l'abri, elle a ensuite été conduite directement chez les vétérinaires de l'association, soulagés de constater que la minette de 3 ans était en bonne santé. Le plus difficile, toutefois, restait à venir : lui trouver un foyer.

© AMA Animal Rescue

La première à dire bonjour chaque matin

Dès son arrivée, son tempérament s'est révélé, et une année passée en box ne l'a pas changé. « Elle est la première à vous accueillir le matin quand vous entrez dans la chatterie », confie AMA Animal Rescue. Son bonjour prend toujours la même forme : un petit coup de tête offert à celui ou celle qui entre.

Joueuse lorsque l'envie la prend, Lady s'amuse volontiers à faire rebondir un jouet à ficelle, mais elle a clairement fait connaître sa préférence. « Se prélasser avec ses humains est sa spécialité », résume l'association. Entre un jouet qui traîne au sol et un après-midi entier lovée contre quelqu'un, elle n'hésite pas longtemps.

© AMA Animal Rescue

Vient ensuite ce détail qui lui donne tout son cachet : une tache grise au-dessus de la lèvre, « une petite moustache grise très distinguée » selon les mots de l'association. Avec ses yeux jaunes, cette petite chatte d'environ 4 kilos semble observer la pièce d'un air posé, sans jamais se départir de sa dignité.

© AMA Animal Rescue

Une attente qui se prolonge

Depuis ce matin d'octobre, aucun dossier n'a été déposé pour l'adopter. Au fil des journées, l'équipe a pris soin d'elle et lui a prodigué de la tendresse ; de son côté, Lady n'a rien perdu de sa douceur ni de son caractère sociable.

© AMA Animal Rescue

Les autres pensionnaires ne la troublent pas davantage : elle cohabite avec eux sans la moindre agressivité et accepte volontiers de partager l'espace. Selon l'association, elle est aujourd'hui « prête à laisser derrière elle son époque de fille célibataire », et attend qu'une famille se décide enfin à l'adopter.

© AMA Animal Rescue

Lady se trouve aujourd'hui à Brooklyn, en pleine forme et toujours aussi câline. Elle reste, matin après matin, la première à venir saluer qui franchit la porte, fidèle à la chatte douce qu'elle a toujours été.

Photo de Joséphine Voisart

Par Joséphine Voisart
Rédactrice Web

Édition, lecture, écriture, animaux... Ce florilège de passions a fait tomber Joséphine dans les pattes de Woopets ! Sensible à la cause animale, elle a adopté une chatte répondant au nom d'Anthéa dans un refuge de sa région ; ainsi qu'une chienne, Lizzy, qui a vécu une vie de misère en Roumanie avant de rejoindre son foyer. Joséphine est également bénévole dans une association de protection des animaux.

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