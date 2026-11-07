Un chaton abandonné tremble près d’une poubelle, puis une vidéo attire l’attention d’une association

Dans le Bronx, à New York, un chaton a été abandonné dans sa caisse de transport, à proximité d'une poubelle dans l'un des parcs de la ville. Le malheureux petit félin tabby tremblait là, au milieu des promeneurs et de leurs chiens, jusqu'à ce qu'une vidéo attire l'attention d'une association locale, Little Wanderers NYC. Son histoire a été relayée par The Dodo .

La personne qui avait laissé le chaton à la robe tigrée derrière elle avait posé à côté de la caisse un sac de croquettes à moitié vide. Les heures se sont écoulées ainsi : promeneurs et chiens allaient et venaient dans l'allée, et presque personne ne prêtait attention à ce chaton apeuré installé sur leur chemin. Qui l'a déposé là, et d'où venait-il ? Les sauveteurs l'ignorent encore.

Lorsque les membres de Little Wanderers NYC ont visionné une vidéo du minet livré à lui-même, ils ont décidé de lui venir en aide. L'équipe a coordonné le sauvetage, puis s'est mise en quête d'une famille d'accueil adaptée, chez qui Lil Bean - c'est ainsi que ses bienfaiteurs l'ont appelé par la suite - pourrait récupérer.

En sécurité chez sa famille d'accueil

Le chaton a rapidement rejoint un foyer bien plus confortable. Dans une publication Facebook, Little Wanderers NYC a annoncé qu'il était désormais en sécurité chez Jessica, sa mère d'accueil.

© littlewanderersnyc / Instagram

Depuis, le rescapé joue, se détend et semble en bonne santé, tandis que l'association se dit soulagée d'être parvenue jusqu'à lui au bon moment.

Le motif de cet abandon reste sans réponse. « Nous ne pouvons pas effacer ce qui lui est arrivé, » reconnaît l'équipe, qui rappelle que Lil Bean avait des humains avant de se retrouver brusquement seul. Jessica veille désormais sur lui le temps qu'il retrouve ses marques, et l'association espère lui offrir assez de bons moments pour que cet abandon ne compte plus, un jour, que pour une toute petite part de sa vie.

« Parfois nous pouvons aller chercher un chat, mais nous n'avons nulle part où l'emmener »

Ce sauvetage, Little Wanderers NYC le doit aussi à Jessica et à toutes les familles d'accueil dévouées qui lui permettent de secourir autant de chats, ce que l'équipe tient à souligner.

« Parfois nous pouvons aller chercher un chat, mais nous n'avons nulle part où l'emmener, » explique l'association, qui ne cesse pour cette raison de chercher de nouvelles familles prêtes à ouvrir les portes de leur foyers.