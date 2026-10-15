À Valence (Drôme), une petite chatte européenne attend celui ou celle qui saura l'apprivoiser sans jamais la brusquer. Calicotte, minette d'environ 2 à 3 ans, a connu la rue et l'errance et cherche désormais moins un toit qu'une personne prête à lui redonner confiance en l'humain. Et si c'était vous ?

Il y a des chats qui grimpent sur les genoux du premier venu… et il y a ceux qui ont besoin qu'on leur prouve, patiemment, qu'une main tendue n'est pas une menace. Calicotte appartient à la seconde catégorie.

Proposée à l'adoption par l'association drômoise Truffes et Mistigriffes sur Animaux.fr, cette jolie minette a connu la rue, l'errance et sans doute bien des épreuves marquantes...

Fuir d'abord, se défendre s'il le faut

D'ailleurs, la peur fait malheureusement encore partie du quotidien de Calicotte. « Les inconnus, les gestes brusques, les voix fortes ou les changements la terrorisent. Lorsqu'elle se sent menacée, elle cherche avant tout à fuir. Si elle n'a pas d'autre choix, elle peut se défendre. Ce n'est ni de la méchanceté ni de l'agressivité gratuite : c'est simplement une petite chatte qui a appris que le monde pouvait être dangereux.», assurent ses anges gardiens sur sa fiche d'adoption Animaux.fr.

Calicotte Race : Européen Âge : 2 ans et 3 mois Localisation : Valence (26000) France Association : Truffes et Mistigriffes Rencontrer Calicotte

Un coeur tendre qui a besoin de temps

Derrière cette peur se cache pourtant une petite minette pleine de douceur, qui ne demande qu’à trouver la bonne personne pour lui ouvrir son cœur. Avec un peu de patience, Calicotte finit par apprécier les caresses, savourer les moments de complicité et ronronner auprès de ceux en qui elle a confiance. Et pour gagner ses faveurs, quelques friandises sont souvent un excellent début !

Pour s’épanouir pleinement, cette jolie minette aura besoin d’un foyer calme et paisible, idéalement une maison à la campagne avec un extérieur parfaitement sécurisé, sans chien ni jeunes enfants. La présence d’un autre chat pourra être envisagée s’il est doux, calme et non dominant. Une personne bienveillante, patiente et habituée aux chats craintifs serait idéale pour l’accompagner à son rythme, sans jamais la brusquer.

© Truffes et Mistigriffes / Animaux.fr

Calicotte ne sera peut-être pas celle qui viendra se blottir sur vos genoux dès le premier jour, mais avec du temps, de la tendresse et beaucoup de respect, elle pourra vous offrir un cadeau inestimable : sa confiance. Et si vous étiez la personne qui lui permettrait enfin de se sentir chez elle ?

Pour en savoir plus sur cette jolie minette et contacter l'association Truffes et Mistigriffes, rendez-vous sur la fiche d'adoption Animaux.fr de Calicotte.