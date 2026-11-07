« Nous ne pouvions aller nulle part » : un couple et son chien cernés par la crue attendent les secours

Le dimanche 1er novembre 2026, la crue soudaine de la rivière Oak Creek a cerné la maison d'Alexander Dale et de son épouse, à Sedona, en Arizona (Etats-Unis), rapportait KPTV . Réfugié sur le toit, le couple a dû trouver une solution pour que son chien de la famille parte avec lui au moment de l'hélitreuillage.

Ce dimanche-là, des crues rapides ont entraîné des sauvetages et poussé des habitants hors de chez eux dans plusieurs communes de l'Arizona. À Sedona, les autorités ont ordonné aux riverains d'Oak Creek de partir sans délai ; plusieurs personnes se trouvaient piégées dans leur logement. Parmi elles figuraient Alexander Dale et sa femme, dont la maison, tout comme les quelques locations Airbnb qu'ils gèrent, occupe un terrain bordant le lit du ruisseau.

« Nous ne pouvions aller nulle part »

« Nous ne savions pas quoi faire. Nous ne pouvions aller nulle part », a raconté Alexander Dale. Avec sa femme et environ 9 de leurs hôtes, il est monté sur le toit de la maison, où le groupe a patienté près de 3 heures avant qu'un hélicoptère ne vienne les chercher.

© AZFamily

L'appareil était équipé d'une très longue corde, d'après la description qu'en a faite Alexander Dale. Une question s'est toutefois posée au départ : le chien de la famille pouvait-il être remonté lui aussi ? « Nous n'avons pas de harnais pour un chien, donc je ne sais pas si nous pouvons l'emmener », lui a dit l'un des sauveteurs, selon son témoignage. Le maître s'est alors demandé comment procéder.

Plusieurs harnais attachés les uns aux autres

Pas question, pour le couple, de laisser l'animal sur le toit. Les 2 époux ont puisé dans ce qu'ils avaient sous la main, à savoir des harnais qui se trouvaient à la maison. « Nous lui en avons mis 3 et tout attaché ensemble », a expliqué Alexander Dale.

Ainsi équipé, le chien a été hélitreuillé en même temps que son maître. Pendant la remontée, Alexander Dale, assis dans le harnais, tenait son chien. « J'étais assis dans ce harnais, à tenir mon chien, en priant pour qu'il ne parte nulle part », a-t-il confié.

© KPTV

Dans le secteur, d'autres riverains ont dû partir dans la précipitation. Cindy Wilmer, enseignante installée à Red Rock Crossing, est partie avec presque rien : ce qu'elle avait sur le dos, son chat et un trousseau de clés de l'établissement où elle travaille. « L'eau dévalait la rue en grondant », a-t-elle décrit, se disant inquiète pour sa maison. Fernando Leon, lui, a découvert la rivière en ouvrant sa porte et a quitté son domicile d'Oak Creek en redoutant de l'avoir perdu.

Dans l'après-midi de ce dimanche, les pluies avaient largement cessé sur le secteur de Sedona. La gouverneure de l'Arizona, Katie Hobbs, a précisé que des équipes aériennes de l'État participaient aux évacuations depuis les toits, tandis que des agents des transports dégageaient les débris. Aucun blessé ni décès n'avait été signalé dans l'immédiat.