Un chaton renifle deux lapereaux, puis leur fait la toilette sous les yeux de son maître (vidéo)

Au travers d’une vidéo diffusée sur le compte TikTok @thecattiny, les internautes ont pu assister à la naissance d’une belle amitié entre un chaton nommé Tiny et deux minuscules lapins. Une séquence qui montre une fois de plus, que dans le monde animal, l’amitié fait fi des différences.

La cohabitation entre un chat et un lapin peut paraître surprenante tant tout oppose ces 2 espèces animales. L’un est herbivore, l’autre carnivore ; l’un est une potentielle proie, l’autre un chasseur né… et pourtant, il n’est pas rare de voir ces boules de poils développer de belles amitiés, jusqu’à devenir inséparables. C’est ce qui est sans doute en train de se produire au domicile de l’utilisateur TikTok @thecattiny , qui n’a pas hésité à filmer la rencontre entre son chaton, baptisé Tiny, et 2 lapereaux. Et celle-ci est tout à fait attendrissante.

L’amour au premier regard

Si les lapins, immobiles et patients, ne semblent éprouver aucune méfiance à l’égard de leur nouvel ami, le chaton, de son côté, n’hésite pas une minute à se diriger vers eux pour les renifler. Serait-ce un coup de foudre ? Tout porte à le penser, d’autant plus lorsqu’on voit le soin et l’attention qu’il leur offre avec le plus grand naturel. C’est à croire que ces 3 là se connaissent depuis toujours.

@thecattiny Our kitten meets baby bunnies ? What animal should tiny meet next? ? Thank you @Sam Sikes for letting Tiny meet your bunnies ? We are so excited to be hosting a meet and greet with Tiny! Stay connected for the details! Possible locations: SAN Diego, CA, Memphis, TN, Birmingham, AL ? it will be lots of fun and we’ll have free gifts for everyone who attends :) If you or anyone you know is looking for a wedding photographer or videographer check us out! Carraromedia.net #kitten #tinythecat #cute #bunnies ? Soft Serenade - Oldies Playing

Ils sont de la même famille

Sous les yeux de leur humain, Tiny paraît prendre les lapins pour ses propres bébés, au point de leur faire la toilette et de vouloir les porter par la peau du cou comme il le ferait avec son propre petit. A-t-il vu dans leur pelage blanc et roux si semblable au sien la preuve qu’ils sont de la même famille ? Ou est-il simplement si gentil et protecteur qu’il ne peut s’empêcher de se lier d’amitié avec ces animaux plus petits et fragiles que lui ?

« Il est si doux et rien ne le met jamais en colère », confiait son maître dans la vidéo relayée par le média Pawnation .

En tous les cas, une chose est certaine : Tiny a décidé que ces 2 lapins faisaient partie de sa famille !

Le conseil Woopets : comment réussir la cohabitation entre un chat et un lapin ?

Si le lapin est une proie naturelle du chat, les faire cohabiter n’est toutefois pas impossible et dépend de plusieurs facteurs sur lesquels vous pouvez influer.