Le long de la Highway 391, à North Little Rock dans l'Arkansas (Etats-Unis), des bénévoles de l'association Community Cats of Central Arkansas s'affairaient autour d'une chatonne coincée dans un fossé rocheux lorsque 2 policiers les ont rejoints, envoyés sur place par un signalement pour activité suspecte. Leur intervention, relayée par KLRT - FOX16.com , a pris une tout autre tournure que prévu.

Tout a commencé par des cris. Une bénévole de Community Cats of Central Arkansas rentrait du travail en voiture lorsqu'elle a entendu, à hauteur du carrefour à 4 stops de Faulkner Lake Road, ce qui ressemblait aux appels d'un chaton. Elle s'est garée pour aller voir et a découvert, tout au fond d'un fossé rempli de rochers, une minuscule boule de poils prise au piège.

L'endroit ne facilitait rien : la chatonne se trouvait sous les pierres, sur une pente raide, tout près d'une route très passante. Pendant près de 2 heures, les bénévoles ont multiplié les tentatives pour mettre l'animal apeuré en sécurité.

© Mattison Gafner / Facebook

Les policiers prêtent main-forte

Alors que les efforts se poursuivaient, quelqu'un a téléphoné à la police pour signaler une activité suspecte. Gyrophares en marche, les officiers Parsons et Breckenridge, de la police de North Little Rock, se sont présentés sur place en ignorant encore à quoi ils avaient affaire.

Dès qu'ils ont compris que tout ce monde cherchait à sauver un chaton, les 2 agents ont proposé de s'y mettre à leur tour. L'un d'eux a glissé le bras sous les pierres, en composant avec un terrain peu commode, et il a réussi à ramener la petite féline à l'air libre, au risque de récolter quelques griffures.

Sarah Richardson, administratrice de Community Cats of Central Arkansas, a raconté que les policiers s'étaient impliqués sans attendre, allant jusqu'à régler la circulation pendant que les bénévoles s'activaient. Elle a tenu à saluer la disponibilité de Parsons et de Breckenridge, dont le geste rappelle, à ses yeux, la compassion dont les forces de l'ordre savent faire preuve auprès des habitants.

Une fois au refuge, les bénévoles ont mesuré dans quel état se trouvait la jeune chatte : elle était déshydratée, à bout de forces et des puces avaient envahi son pelage. Réhydratée et mise sous traitement, elle va mieux depuis.

© Mattison Gafner / Facebook

D'après Sarah Richardson, elle a pu rester prisonnière des rochers pendant plusieurs jours. Quant à son arrivée dans ce fossé, les bénévoles avancent 2 pistes : une chute depuis le compartiment moteur d'un véhicule, ou un abandon. L'association en profite pour rappeler aux automobilistes de jeter un œil sous le capot avant de démarrer, surtout quand il fait froid, les chats venant parfois se glisser près des moteurs, où il fait chaud, pour s'abriter.

Lui trouver un nom et un foyer

Reste à lui trouver un nom. Plusieurs idées circulent parmi les bénévoles : il pourrait rendre hommage à l'officier Parsons, à moins que la rescapée ne s'appelle Miss Demeanor, une proposition qui rappelle avec humour la manière dont la police s'est retrouvée mêlée à son sauvetage.

Avant de rejoindre un foyer définitif, la chatonne doit encore recevoir des vaccins, poursuivre ses soins vétérinaires et prendre du poids. Elle devrait être proposée à l'adoption localement d'ici 3 semaines environ, et Community Cats of Central Arkansas donne de ses nouvelles sur sa page Facebook.