Une suspecte arrêtée après le sauvetage d'une chienne blessée par balle et allaitant ses chiots
Le 28 août 2026, une chienne blessée a été découverte au bord d'une route du comté de Brown, dans l'Ohio (Etats-Unis), alors qu'elle allaitait ses 5 chiots nouveau-nés. Une habitante du comté, accusée de lui avoir tiré dessus puis de l'avoir abandonnée avec sa portée, a été arrêtée le 14 novembre, rapporte FOX 19.
D'après les registres judiciaires, 6 chefs de cruauté envers des animaux ont été retenus contre Brandi DeLong le 13 novembre, devant la Brown County Municipal Court. La Brown County Humane Society a pour sa part indiqué que l'arrestation datait du 14 novembre.
La plainte pénale lui reproche d'avoir fait feu sur la chienne avant de la laisser, avec ses 5 petits, le long de Malblanc Road, à Winchester. D'après ce document, le froid devait avoir raison de la mère comme de sa portée.
Des fragments de balle logés dans le visage et la tête
L'affaire, que nous relations dans un précédent article, remonte au 28 août, jour où la société protectrice a reçu un appel au sujet d'une chienne au pelage noir et de chiots présents sur cette même route. En arrivant sur place, les intervenants ont découvert une mère qui allaitait 5 chiots nouveau-nés, encore couverts des restes de la mise bas.
L'équipe a d'abord pensé que celle qu'on appelle désormais Mercy avait été renversée par une voiture. C'est à la clinique Rolling Hills Veterinary Service, où elle a été conduite, que la vérité est apparue : la chienne avait reçu un tir au visage, a indiqué l'organisme.
Les radiographies ont révélé des éclats de balle logés dans le visage et la tête de la rescapée, pour laquelle une opération a été programmée après son sauvetage.
« Nous savons qu'une arrestation n'est pas une condamnation, mais c'est un jour vers lequel nous travaillons depuis longtemps »
Mardi, dans un message publié sur la page Facebook du Brown County Humane Society Dog Shelter, l'organisme a salué cette arrestation, un jour attendu depuis longtemps, tout en rappelant qu'elle ne valait pas condamnation.
« Nous savons qu'une arrestation n'est pas une condamnation, mais c'est un jour vers lequel nous travaillons depuis longtemps, et nous allons nous permettre d'en être heureux. »
Lundi, Brandi DeLong a comparu devant le tribunal, où elle a plaidé non coupable et demandé à être assistée d'un avocat, selon les documents de la juridiction. Une caution de 10 000 dollars (9 100 euros environ) a été fixée dans chacun des 6 dossiers ouverts à son encontre.
Plusieurs conditions ont été attachées à cette caution : interdiction lui a été faite de posséder, d'héberger ou de garder le moindre animal, ainsi que de détenir une arme à feu.
Brandi DeLong est désormais attendue le 25 novembre à 10h30 pour son audience préliminaire.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
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