Le 28 août 2026, une chienne blessée a été découverte au bord d'une route du comté de Brown, dans l'Ohio (Etats-Unis), alors qu'elle allaitait ses 5 chiots nouveau-nés. Une habitante du comté, accusée de lui avoir tiré dessus puis de l'avoir abandonnée avec sa portée, a été arrêtée le 14 novembre, rapporte FOX 19 .

D'après les registres judiciaires, 6 chefs de cruauté envers des animaux ont été retenus contre Brandi DeLong le 13 novembre, devant la Brown County Municipal Court. La Brown County Humane Society a pour sa part indiqué que l'arrestation datait du 14 novembre.

La plainte pénale lui reproche d'avoir fait feu sur la chienne avant de la laisser, avec ses 5 petits, le long de Malblanc Road, à Winchester. D'après ce document, le froid devait avoir raison de la mère comme de sa portée.

© Brown County Humane Society Dog Shelter / Facebook

Des fragments de balle logés dans le visage et la tête

L'affaire, que nous relations dans un précédent article, remonte au 28 août, jour où la société protectrice a reçu un appel au sujet d'une chienne au pelage noir et de chiots présents sur cette même route. En arrivant sur place, les intervenants ont découvert une mère qui allaitait 5 chiots nouveau-nés, encore couverts des restes de la mise bas.

L'équipe a d'abord pensé que celle qu'on appelle désormais Mercy avait été renversée par une voiture. C'est à la clinique Rolling Hills Veterinary Service, où elle a été conduite, que la vérité est apparue : la chienne avait reçu un tir au visage, a indiqué l'organisme.

Les radiographies ont révélé des éclats de balle logés dans le visage et la tête de la rescapée, pour laquelle une opération a été programmée après son sauvetage.

« Nous savons qu'une arrestation n'est pas une condamnation, mais c'est un jour vers lequel nous travaillons depuis longtemps »

Mardi, dans un message publié sur la page Facebook du Brown County Humane Society Dog Shelter, l'organisme a salué cette arrestation, un jour attendu depuis longtemps, tout en rappelant qu'elle ne valait pas condamnation.

« Nous savons qu'une arrestation n'est pas une condamnation, mais c'est un jour vers lequel nous travaillons depuis longtemps, et nous allons nous permettre d'en être heureux. »

Lundi, Brandi DeLong a comparu devant le tribunal, où elle a plaidé non coupable et demandé à être assistée d'un avocat, selon les documents de la juridiction. Une caution de 10 000 dollars (9 100 euros environ) a été fixée dans chacun des 6 dossiers ouverts à son encontre.

Plusieurs conditions ont été attachées à cette caution : interdiction lui a été faite de posséder, d'héberger ou de garder le moindre animal, ainsi que de détenir une arme à feu.

Brandi DeLong est désormais attendue le 25 novembre à 10h30 pour son audience préliminaire.